Dieta Shangri-la: il prodigioso cucchiaio d’olio d’oliva

Vittoria Ceretti svela la sua dieta: cosa mangia per tenersi in forma?

Sonia Lorenzini ha svelato la sua dieta: scopriamo quali sono i suoi segreti per tenersi in forma.

Zoe Cristofoli ha svelato come si tiene in forma: l’influencer dice tanto movimento e niente dieta.

Quali sono le diete più folli in circolazione? Scopriamo quali evitare e come non fidarsi dei regimi che promettono risultati in poco tempo.