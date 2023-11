Vittoria Ceretti top model italiana è al centro del gossip negli ultimi mesi per essere la nuova fiamma del divo hollywoodiano Leonardo Di Caprio. La splendida 25enne si tiene sempre in forma per essere scelta dai migliori brand di moda. Ecco la sua dieta.

Vittoria Ceretti svela la sua dieta: cosa mangia per tenersi in forma?

Vittoria Ceretti modella italiana, 25 anni, è la donna del momento poiché dalla scorsa estate è stata avvistata insieme al divo Leonardo Di Caprio. I due, secondo rumors accreditati, farebbero ormai coppia fissa. La top model bresciana fino a poco fa era sposata con il deejay Matteo Milleri ma da quando ha conosciuto Di Caprio ha chiesto il divorzio, anche se non ci sono state conferme.

Tuttavia di solito la Ceretti è molto riservata sulla sua vita personale mentre sui social si sta facendo strada come influencer. Cosa sappiamo del suo stile di vita e dieta, per tenersi in forma alla giovane età di 25 anni? Secondo la modella italiana, scelta da Louis Vuitton a Givenchy e Dolce e Gabbana, la bellezza parte dall’interno. Vittoria mangia prevalentemente cibo sano, al mattino sempre frutta e yogurt con cereali mentre a pranzo e cena verdure come contorno e proteine.

La super modella italiana cerca di non mangiare troppo cibo spazzatura, pieno di grassi e calorie. Inoltre, la Ceretti ha un’ossessione per l’esercizio fisico: quando non lavora va a correre. “Vivo intorno a molti parchi, quindi è bello sentirsi come se non fossi circondato dalla città”, ha detto.

E qual è invece la bevanda preferita di Vittoria Ceretti? La modella, attiva nella moda da quando ha 14 anni, adora bere frullati e l’acqua vitaminica, ma ha anche sempre del tè freddo nel suo frigorifero.

La top model italiana Vittoria Ceretti da questa estate al fianco dell’attore di Hollywood Leonardo Di Caprio condivide parte della sua quotidianità sui social dove è seguitissima da milioni di follower. La 25enne è stata tra le prime modelle italiane più giovani a essere scelte da brand importanti come Louis Vuitton nelle sue campagne. Ma come si tiene in forma? Abbiamo visto che la Ceretti segue uno stile di vita sano, mangia cibi sani e si tiene alla larga dal junk food.

La modella apparsa sulle copertine di riviste come Vogue, Grazia e L’Officel ha rivelato la sua dieta che consiste principalmente di yogurt, verdure, frutta e acqua vitaminica. Il suo cibo preferito? Oltre alla cucina italiana, il giapponese.

Vittoria Ceretti, figlia della stilista Francesca Lazzari, ha anche parlato apertamente delle sfide che ha dovuto affrontare nella sua carriera, esprimendo frustrazione per l’attenzione del settore sul suo background familiare piuttosto che sul suo talento e sul duro lavoro.

Vittoria ha più volte sottolineato la necessità di ricevere rispetto e il giusto riconoscimento basati sul merito e sullo sforzo necessario per affermarsi nel settore, piuttosto che sulla sua parentela nel mondo della moda. Per questo la Ceretti ha duramente combattuto il nepotismo.