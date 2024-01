Robert Downey Jr, attore e produttore statunitense pluripremiato, si è aggiudicato la statuetta dei Golden Globes come “Miglior Attore Non Protagonista”. Ecco la sua dieta vegana.

La dieta vegana di Robert Downey

Robert Downey Jr, attore e produttore tra i più amati di Hollywood, è stato uno dei protagonisti dell’81esima edizione dei Golden Globes durante la quale ha ricevuto il premio come Miglior Attore Non Protagonista per Oppenheimer. Downey si è imposto all’attenzione internazionale grazie al ruolo del supereroe Iron Man, apparendo nei film del Marvel Cinematic Universe e in The Avengers. Con un passato difficile Downey afferma di essere libero dalla droga dal 2003, e ha attribuito il merito alla moglie, la famiglia, la meditazione, lo yoga e la pratica del Wing Chun.

Ma come si tiene in forma all’età di 58 anni con un fisico sempre al top? La dieta di Robert Downey è di tipo vegana dal 2020, e poi l’attore statunitense si allena molto. Almeno cinque volte a settimana in palestra, alternando sala pesi ad altri tipi di allenamento. Il lunedì lo dedica alle gambe, il martedì invece allo yoga e alla meditazione, il mercoledì alla parte superiore del corpo, il giovedì alle arti marziali, il venerdì sceglie un allenamento full body. Sabato e domenica sono giorni di riposo e adora dedicarli alla sua famiglia e fare attività in compagnia dei suoi figli.

Nella sua dieta generica Downey consuma circa 3500 calorie al giorno e include una buona quantità di carboidrati per soddisfare l’apporto calorico richiesto per la giornata. L’attore garantisce inoltre un apporto sufficiente di liquidi con acqua, caffè e tè verde. La sua dieta consiste in cibi integrali ed è anche una dieta semplice che può seguire comodamente nonostante un programma fitto di impegni.

Oltre mangiare solo cibi sani l’attore beve tantissima acqua ma adora anche il tè verde e il caffè. Robert Downey Jr. continua ad essere una delle figure più influenti dell’industria cinematografica anche grazie alla sua forma fisica invidiabile. Il piano dietetico dell’attore, un regime vegano, è un simbolo del suo impegno per la salute personale e per la sostenibilità ambientale. La sua transizione verso uno stile di vita vegano non solo ha avuto un profondo impatto sul suo fisico, ma ha anche lanciato un forte messaggio sull’importanza di decisioni alimentari responsabili.

Robert Downey e la sua dieta vegan: cosa mangia?

Robert Downey Jr, uno degli attori statunitensi più amati e pagati di Hollywood, da diversi anni ha scelto di seguire una dieta vegana, eliminando ogni tipo di alimento animale. La sua dieta vegana è ricca di alimenti a base vegetale che forniscono nutrienti essenziali. Attraverso le sue abitudini alimentari, Robert Downey Jr. sottolinea i benefici di una dieta vegana per la salute personale e per la promozione di uno stile di vita più sostenibile e rispettoso per l’ambiente e la natura.

Anche la routine di allenamento dell’attore americano è stata una componente fondamentale della sua straordinaria trasformazione fisica. Come anticipato Robert si dedica da molto tempo al Wing Chun, un’arte marziale nota per i suoi movimenti fluidi e rilassati.

Questa disciplina non solo lo ha aiutato a mantenere una forte connessione mente-muscoli, ma è stata anche determinante nella sua transizione all’allenamento con i pesi. Ed ecco come l’attore a 58 anni ha un fisico invidiabile alla pari dei suoi colleghi più giovani.