Khabib Nurmagomedov è un ex lottatore di arti marziali, considerato uno dei più grandi combattenti nel mondo delle MMA. Ma qual è la sua dieta? Ecco i cibi prediletti dell’ex lottatore russo.

Khabib Nurmagomedov rivela la sua dieta: i cibi prediletti dall’ex lottatore russo di arti marziali

Khabib Nurmagomedov è stato il campione in carica dei pesi leggeri UFC per 3 anni e ha 0 sconfitte fino a quando non si è ritirato dallo sport. L’ex lottatore russo ha iniziato a lottare alla tenera età di 8 anni e da allora ha provato diverse forme di allenamento come il judo e il sambo.

Le sue mosse eccezionali durante ogni combattimento lo hanno fatto eccellere nei suoi tornei fino al suo ritiro sportivo. Inoltre, Nurmagomedov è noto per aver dominato i suoi avversari sempre con stile. Il suo efficace piano nutrizionale e regime alimentare gioca un ruolo importante per la sua agilità durante i suoi campionati. Qual è la sua dieta che ha rivelato lo stesso Khabib?

La dieta di Khabib Nurmagomedov consiste in circa 5 pasti al giorno. Include principalmente proteine, alcuni grassi sani e carboidrati complessi. Il suo piano alimentare consiste in carne magra come pollo e pesce.

L’ex lottatore di arti marziali cerca di ottenere tanta nutrizione attraverso frutta e verdura in quanto aiuta a costruire il sistema immunitario e fornisce anche al corpo vitamine e minerali essenziali. Ecco in cosa consiste una giornata alimentare di Khabib Nurmagomedov:

Colazione: Un frullato composto da 1 tazza di foglie di verdura, 1 banana, 1 piccola porzione di siero di latte nutrito con erba, proteine ​​in polvere di piselli o riso integrale, mescolato con ghiaccio e acqua.

Spuntino post allenamento: 1 tazza di yogurt greco, 2 cucchiai di noci tritate, mezza tazza di mirtilli.

Pranzo: Insalata verde con 1 tazza ciascuno di: spinaci, cavoli, pomodori, funghi, cetrioli, baby romaine.

Merenda: 2 peperoni rossi con un cetriolo, 3 uova sode con 1 tuorlo.

Cena: Una manciata di zucchine o asparagi in olio d’oliva e sale rosa, un quarto di oncia di pollo o tacchino (cotti lentamente o alla griglia), ½ tazza di fagioli neri con una piccola quantità di sodio e condimento Pico De Gallo.

In ogni pasto c’è un mix di qualche forma di proteina come uova o pollo mentre assume i suoi carboidrati attraverso il riso integrale o le verdure. I suoi grassi sani, invece, sono ottenuti da noci e olio d’oliva come condimento.

La dieta di Khabib Nurmagomedov: cosa mangia l’ex lottatore di arti marziali?

Khabib Nurmagomedov ex lottatore di arti marziali, uno dei più forti e campione imbattuto delle MMA, come abbiamo visto, segue da sempre un’alimentazione attenta che gli serviva per combattere al meglio ma che segue ancora ora.

Oltre al suo programma dietetico, però, anche Nurmagomedov come ognuno di noi si concede occasionalmente anche alcuni pasti “sgarro”. Tra i cibi prediletti dell’ex campione di arti marziali troviamo l’hamburger o una pizza.

Il suo ritiro dalle MMA nel 2021 non gli ha impedito di continuare a tenersi in forma allenandosi e seguendo la dieta.

Khabib crede nel principio di “Mangia come l’aquila, combatti come un’aquila”, quindi preferisce seguire una dieta bilanciata insieme all’integrazione necessaria come olio di pesce, proteine, sale rosa dell’Himalaya e proteine ​​del siero di latte.