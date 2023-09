Winnie Harlow, supermodella e attivata canadese, è un ex angelo di Victoria’s Secret, la prima ad essere affetta da vitiligine. Oggi è proprio questo il suo punto di forza, dopo anni di discriminazione. La Harlow ha confessato la sua dieta: “E’ dura rinunciare alle ciambelle”.

La dieta di Winnie Harlow: “E’ dura rinunciare alle ciambelle”

Winnie Harlow, top model canadese 29enne, con origini giamaicane, è stata per tanti anni un angelo di Victoria’s Secret. Proprio grazie al marchio di lingerie, infatti, è stata notata da grandi brand di moda internazionali. Ma cosa doveva mangiare la Harlow, come le sue colleghe, per sfilare ed essere in forma perfetta? Nessuno sgarro alimentare per le ragazze con le ali del celebre marchio di lingerie.

Per Winnie Harlow la vera prova di forza durante la preparazione al Victoria’s Secret Fashion Show è stata rinunciare alle sue amate ciambelle. Per lei e le colleghe il cibo spazzatura era bandito.

“Il giorno dopo ho postato la foto di una barretta di Snickers. Erano cinque mesi che non ne mangiavo una”, ha ricordato Winnie Harlow durante un’intervista. Winnie ha confessato quanto fosse dura stare tutto il tempo a regime, senza mangiare dolci. “Fra tre settimane posso mangiare una ciambella”, disse la supermodella quando faceva il conto alla rovescia, aspettando il giorno in cui poteva mangiare ciambelle.

Qual è invece la sua dieta attuale, per tenersi in forma ed essere scelta dai marchi per sfilare? Dopo essersi svegliata, la prima cosa che fa Winnie è bere ogni giorno un tè cristallino al miele e zenzero, utile anche quando le fa male la gola al mattino. Questo tipo di tè è molto popolare nei Caraibi, “io sono giamaicana, quindi l’ho provato fin da piccola”, ha detto. I cristalli in realtà conferiscono al tè un gusto più potente delle foglie di tè.

Entro le 17, l’ex studentessa dell’America’s Next Top Model dovrebbe pranzare. Quando Winnie fa tre pasti al giorno, le porzioni devono essere piccole per farla sentire sazia. Infine, quando arriva la cena, il suo chef personale prepara sempre qualcosa di diverso. La Harlow non è “davvero esigente”, ma non le piacciono ingredienti come funghi, zucchine o melanzane.

Winnie Harlow e la sua dieta: cosa mangia per tenersi in forma?

Winnie Harlow, la top model che della sua vitiligine ne ha fatto un punto di forza, è anche un’attivista canadese sempre pronta a sostenere le diversità. Il suo vero nome, però, non è Winnie Harlow, ma Chantelle Brown-Young ed è diventata famosa grazie allo show televisivo America’s Next Top Model. Dopo il programma ha lavorato con importanti brand di moda come Sprite, Diesel e Swarovski, ma il primo fra tutti è stato Desigual di cui è diventata testimonial.

Winnie, dunque, per mantenere il tuo status di top model e fashion icon mondiale ha dovuto sia in passato che ora, all’età di 29 anni, nel pieno della sua fama da modella, seguire sempre uno stile di vita sano ed equilibrato fatto di diete, rinunce e tanto allenamento. Ma la cosa più difficile per lei, resterà sempre rinunciare ai dolci, in particolare “star lontana dalle ciambelle”.