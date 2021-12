Dimagrire appena prima di Natale: come fare in pochi giorni

L’avvicinarsi delle feste natalizie comporta inevitabilmente qualche sgarro in più a tavola, ma è possibile correre ai ripari e riuscire a dimagrire appena prima di Natale. Vediamo come.

Dimagrire prima di Natale con verdure e cibi integrali

Per dimagrire prima delle feste natalizie è importante privilegiare le verdure crude e cotte, perché aiutano a sgonfiarci e ad eliminare i liquidi in eccesso.

Inoltre, per favorire il senso di sazietà e migliorare la motilità intestinale, bisogna consumare più cereali e cibi integrali come pasta, pane e riso, farro e orzo, perché sono ricchi di fibre.

Dimagrire prima di Natale con una colazione più sana

La colazione è il primo pasto della giornata e ci fornisce tutte le calorie necessarie per affrontare i nostri impegni quotidiani. Per dimagrire appena prima di Natale, conviene optare per delle scelte più salutari, eliminando cibi troppo calorici e preferendo invece yogurt e cereali integrali da abbinare a frutta a nostra scelta.

In alternativa, possiamo optare per delle fette biscottate integrali, un po’ di marmellata e una tazza di latte scremato.

Dimagrire prima di Natale con degli spuntini light

Gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio calmano il senso di fame che potrebbe venire tra un pasto e l’altro, ma è importante non cedere in tentazione e assumere più calorie di quelle necessarie. Per questo, possiamo optare per della sana frutta fresca o verdure scondite e lasciar perdere patatine e merendine varie.

Dimagrire prima di Natale mangiando più proteine

Per tornare in forma prima delle feste natalizie, a pranzo e a cena bisognerebbe consumare più proteine magre. Cerchiamo quindi di consumare più pesce, un cibo ricco di antiossidanti e Omega-3, tutte sostanze fondamentali per il nostro benessere.

Dimagrire prima di Natale diminuendo le porzioni

Per dimagrire prima di Natale bisogna anche diminuire le porzioni dei pasti. Le proteine, quindi, dovrebbero essere attorno a 150 o 200 grami, mentre la pasta non dovrebbe superare gli 80 grammi.

Inoltre, per avere l’illusione di mangiare di più, utilizziamo piatti più piccoli.

Dimagrire prima di Natale bevendo di più

Il freddo ci fa sentire meno sete, ma è importante bere e mantenersi idratati sempre. Sforziamoci quindi di bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, oppure optiamo per delle sane tisane drenanti e detossinanti.

Dimagrire prima di Natale facendo più attività fisica

Infine, per tornare in forma prima di Natale, occorre fare più movimento, magari evitando l’ascensore e facendo le scale a piedi, oppure facendo lunghe passeggiate.

