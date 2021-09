La dieta e l’allenamento di Alice Campello

Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, è molto popolare sui social. La donna ha solo 26 anni e alle spalle ha già ben tre gravidanze. Nonostante questo però il suo fisico è davvero invidiabile grazie di certo alla grande attenzione alla dieta e soprattutto all’allenamento che attualemente sta praticando.

Alice Campello: in forma anche dopo tre gravidanze

Restare in forma anche dopo tre gravidanze non è affatto semplice, infatti in molte hanno grandi problemi a perdere peso e a sfoggiare di nuovo un fisico invidiabile.

Dopo la prima gravidanza gemellare, Alice Ampello non ha avuto problemi e infatti dopo poco si è mostrata sui social in piena forma. Dopo aver partorito il terzo figlio però le cose sono state bne diverse e infatti la donna ha dovuto impegnarsi molto per riuscire a tornare davvero in forma.

La dieta di Alice Campello

Dopo aver messo al mondo il terzo figlio quindi Alice Campello ha dovuto migliorare molto la propria alimentazione. Solo seguendo una dieta adeguata infatti la ragazza è potuta tornare a sfoggiare un fisico perfetto.

La Campello ha ammesso di non essere abile ai fornelli, ma dopo l’ultima gravidanza ha dovuto imparare a mangiare meglio. In particolare cucina piatti funzionali al suo nuovo stile di vita che risulta molto attivo dal momento che pratica davvero molto sport proprio per cercare di rimanere in forma.

L’allenamento di Alice Campello

Alice Campello non cura solo la sua alimentazione, infatti la ragazza attualmente pratica davvero molta attività fisica. Quando viveva a Londra in realtà lei andava in palestra molto poco, ma dopo l’ultima gravidanza le cose sono cambiate.

Una volta trasferitasi a Torino infatti ha iniziato a concedersi delle camminate molto lunghe in bicicletta e quindi ha iniziato ad essere più attiva.

Per ritrovare la forma fisica dopo l’ultimo parto, la Campiello è stata aiutata dalla personal trainer Crys Dyaz.