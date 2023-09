Disfunzione erettile: come si manifesta e rimedio migliore

Non sempre si riesce ad avere una vita sessuale appagante. Spesso si va incontro a problemi di autostima, di stress che vanno a incidere sulla relazione di coppia, ma anche su una problematica nota come disfunzione erettile che riguarda molti uomini. Proviamo a capire come trattarla con un buon rimedio e le cause.

Disfunzione erettile

Conosciuta anche come impotenza sessuale, la disfunzione erettile è una condizione che colpisce l’uomo nel momento dell’atto sessuale. Riguarda l’incapacità che può essere persistente od occasionale che ha l’uomo nel riuscire a raggiungere l’erezione o anche cercare di mantenerla per tutto il tempo dell’amplesso.

Una problematica che si sviluppa in diversi uomini, sebbene ci siano ancora delle remore a parlarne. Proprio come l’anorgasmia femminile, anche in questo caso si va incontro a diversi tipi. Alcuni uomini manifestano questa difficoltà sin dall’inizio, non solo del rapporto, in generale, ma anche della vita sessuale con evidenti difficoltà.

Altri ancora riescono ad avere un’erezione, ma rischiano di perderla nel momento in cui avviene la penetrazione. Alcuni uomini soffrono di disfunzione erettile o impotenza sessuale riescono ad avere un’erezione al momento della masturbazione o del risveglio, ma non durante l’atto. Inevitabilmente questa condizione si ripercuote nella coppia.

Si tratta di disturbi legati alla sfera sessuale maschile che preoccupano molto. Secondo i dati raccolti, sembra che circa il 10% vada incontro a problematiche del genere. Sono numeri e percentuali che possono anche arrivare a oltre il 50% con l’approssimarsi dell’età, quindi quando si raggiungono i 70 anni.

Disfunzione erettile: sintomi e cause

Per quanto riguarda le cause e i motivi per cui alcuni uomini vanno incontro a disfunzione erettile, sono davvero molteplici. Gli aspetti scatenanti riguardano sia la fase organica, quindi anatomica, ma anche aspetti relativi alla psicologia, tra cui non bisogna dimenticare l’ansia da prestazione, soprattutto nei giovani uomini alla prima esperienza in questo campo.

Il fatto che alcuni uomini abbiano un’erezione durante la masturbazione oppure al risveglio significa che non vi sono dei problemi di natura organica o fisica, ma subentrano difficoltà a livello psicologico. In tal caso, parlarne con un esperto del settore può sicuramente aiutare ad affrontare nel modo migliore la sfera sessuale.

Ci sono poi una serie di fattori psicologici che riguardano le difficoltà di disfunzione erettile e, tra questi, bisogna includere il timore di un possibile insuccesso, ma anche la paura dell’abbandono o di essere abbandonati dalla propria partner. Subentrano anche difficoltà a lasciarsi andare e farsi coinvolgere insieme anche a stress e preoccupazioni che sicuramente incidono.

Per trattare il problema si consiglia anche di parlarne con la partner in modo da capire se ci fossero delle incomprensioni all’interno della coppia. Parlarne può aiutare a risolvere alcuni aspetti e tornare a una vita sessuale soddisfacente. L’uso di un integratore come Vigrax può aumentare la fiducia in sé stessi e quindi lasciarsi andare.

Disfunzione erettile: Vigrax

Come già detto, per il problema della disfunzione erettile che ha ripercussioni anche sulla coppia, l’uso di un integratore o di un supporto valido può sicuramente aiutare. Tra i tanti in commercio, Vigrax, per le sue proprietà e benefici, si rivela sicuramente il migliore. Una formula naturale che aiuta gli uomini a combattere il problema delle erezioni.

Un prodotto sicuro e naturale, come hanno verificato non solo gli esperti del settore, ma anche gli stessi consumatori che ne fanno uso. Un prodotto che permette di raggiungere erezioni durature per tutto il tempo dell’amplesso. Una formula che non solo aiuta a migliorare l’erezione, ma apporta anche altri tipi di benefici.

Infatti, va a migliorare l’afflusso sanguigno al membro maschile con benefici anche sulla resistenza e potenza sessuale. Migliora i problemi psicologici in quanto l’uomo riesce a sentirsi maggiormente fiducioso con una sicurezza ulteriore rendendo la partner appagata sessualmente.

Si compone poi di elementi del tutto naturali e privi di controindicazioni ed effetti collaterali, quali L-Arginina che va proprio a stimolare la produzione del testosterone riuscendo così a migliorare i propri rapporti sessuali; il ginseng che agisce sulla libido dell’uomo andando ad aumentare le prestazioni sessuali; il tribulus terrestris, una pianta usata da diverso tempo che combatte gli impulsi aiutando a sprigionarli e il blend, una sostanza che permette di ottenere performance strepitose.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si consiglia di assumere una compressa poco prima del rapporto sessuale per cominciare a beneficiare delle sue proprietà e vantaggi.

Una formula come Vigrax non si ordina nei negozi fisici o siti di e-commerce, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto in cui il consumatore interessato all’acquisto inserisce le informazioni personali nel modulo per usufruire dell’offerta promozionale di una confezione al costo di 35€ con pagamento alla consegna in contanti o tramite Paypal e carta di credito.