La couperose colpisce prevalentemente il viso e diverse sue zone, e questo capita a un numero elevato di persone perlopiù donne. Ma cos’è la couperose? Scopriamolo e vediamo i rimedi e la cura.

Couperose viso: cos’è, rimedi e cura

La couperose è una condizione dermatologica sgradevole, causata dalla dilatazione dei capillari, che colpisce prevalentemente chi ha la pelle bianca, in quanto sensibile, secca e più fragile al sole e ai cambiamenti di temperatura.

Si manifesta come piccole macchie rossastre sugli zigomi, sulle guance e sulle pinne del naso, oltre ad avere una forma simile a una ragnatela nei toni del rosso. Non è una grave alterazione ma è molto fastidiosa ed è bene trattarla. La couperose è più comune nelle donne che negli uomini e la sua eziologia è dovuta a fattori scatenanti sia esterni che interni.

Nello specifico, è una dermatosi cronica che colpisce principalmente la zona centrale della pelle del viso. È caratterizzata principalmente da:

Episodi transitori di vampate di calore.

Arrossamento.

Capillari dilatati facilmente visibili (teleangectasie).

Talvolta papule e pustole (brufoli).

Questi arrossamenti tipici della couperose si trovano solitamente sul viso e le aree più colpite sono le guance, gli zigomi, il naso (zona T) e il mento, anche se possono colpire la fronte, tra le sopracciglia, e altre aree come il collo e il décolleté.

Come curare la couperose? Prima di tutto sarà il dermatologo a dire se si tratta di questo o di altro. In seguito i trattamenti consigliati per curare la couperose sono molto vari. Vanno dai cosmetici o creme con effetto vasocostrittore, all’applicazione dell’ultima tendenza che è il laser, con tecnologia avanzata. La scelta di solito varia in base alla tipologia di couperose.

Tra i trattamenti cosmetici che vengono utilizzati per il trattamento della pelle con couperose devono essere formulati con due obiettivi:

Evitare l’irritazione della pelle.

Trattare la reattività.

Nell’uso di prodotti per l’igiene e il trattamento, dovrebbero essere utilizzati prodotti specifici per pelli sensibili, poiché di solito contengono pochi ingredienti e sono privi di profumo.

Per rimuovere il trucco o pulire il viso, è preferibile utilizzare struccanti senza alcool e latte e tonico, rispetto all’acqua. Un’altra linea guida da tenere a mente è quella di evitare l’uso di solventi come glicole propilenico ed etanolo in alte concentrazioni.

I conservanti contenuti nei cosmetici sono anche una fonte di possibile irritazione. I migliori conservanti per pelli sensibili sono i classici parabeni.

Couperose viso: quali sono i rimedi e la cura

Dopo aver capito cos’è nel dettaglio la couperose sul viso e come affrontarla al meglio, secondo i consigli di un dermatologo, esistono diversi rimedi oltre la cura “ufficiale” per la couperose. Ecco alcuni rimedi naturali a portata di mano: tutti gli ingredienti della camomilla. Anche l’acido glicirretico, che è il componente principale della liquirizia, per le sue eccellenti proprietà lenitive.

E’ importante ed efficace anche l’uso delle acque termali per il loro contenuto in sali e oligoelementi e per le loro note proprietà lenitive. Nelle pelli con couperose, perché sono più sottili e più inclini alla secchezza, l’idratazione è un passaggio ancora più importante.