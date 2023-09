Blatte in casa: come riconoscerle e cacciarle

Sono diversi gli insetti che possono giungere in casa perché attratti dal cibo o da quello che trovano e dove possono nascondersi in vari luoghi e fessure dell’abitazione. Tra i tanti, vi sono sicuramente le blatte in casa che si possono riconoscere e allontanare con metodi naturali semplici e privi di effetti collaterali.

Blatte in casa

Sebbene la stagione estiva stia per terminare, vi sono ancora alcuni insetti alquanto fastidiosi che possono giungere in casa. Tra questi, vi sono le blatte che entrano in maniera indisturbata. Saperle riconoscere permette sicuramente di capire da dove vengono e come tenerle alla larga in modo naturale ed efficace.

Riuscire a riconoscere questo tipo di insetti è molto importante poiché aiuta maggiormente a liberarsene. Sono insetti che appartengono alla famiglia dei blattoidei chiamati così in termine scientifico e che comprendono vari altri tipi di parassiti tra i quali rientrano anche gli scarafaggi.

In natura ne esistono più di 4000 specie, ma nelle regioni italiane soltanto tre tipi di blatte possiamo trovare in casa. Tra queste, le specie maggiormente presenti sono: la Blattella germanica, la blatta orientalis e la pleriplaneta americana. Come molti insetti, anche questi parassiti sono dotati di sei zampe e si riconoscono per la forma del corpo allungata e schiacciata.

Proprio come le cimici e gli scarafaggi, anche le blatte sono in grado di volare e se, durante il loro tragitto incontrano un essere umano, tendono a scappare e nascondersi nei fori nel muro o in alcune fessure sotto i mobili. Il corpo è di colore marrone chiaro o nero scuro, ma in alcuni casi anche rossiccio. Non sono amanti della luce e tendono ad agire e comparire soltanto la notte.

Blatte in casa: dove si nascondono

Capire poi dove si nascondono e da dove vengono le blatte in casa è molto importante poiché la presenza di questi insetti può provocare un certo disgusto, anche perché possono causare delle infestazioni e invasioni nella propria abitazione. In casa tendono a entrare soprattutto perché attratte dal cibo, infatti la cucina o comunque i luoghi vicino a fonti alimentari sono i loro preferiti.

In casa poi possono entrare attraverso due vie principali: gli scarichi e il giardino. Sono insetti in grado di risalire le tubature dei lavandini o del lavello, per cui escono dagli scarichi gironzolando e ritrovandole così in casa. In alcuni altri casi invece sono in grado di trovare un punto di ingresso all’esterno come una crepa nel muro in modo da intrufolarsi direttamente dall’abitazione.

Oltre alla cucina che è sicuramente il luogo preferito, una specie di blatta come la Blattella germanica può essere presente anche in luoghi scuri e umidi quali le soffitte, il garage oppure le cantine. Il bagno è un’altra zona molto amata da questi insetti proprio perché maggiormente umida rispetto ad altre zone della casa.

Nel caso si trovassero uno o due esemplari non è necessario preoccuparsi, ma qualora ci fosse più di una specie presente in casa forse è bene procedere con la disinfestazione oppure con un sistema particolarmente efficace quale Ecopest Home.

Blatte in casa: miglior repellente

