Disinfestazione zanzare: come bisogna procedere

La stagione estiva porta con sé, oltre al caldo, anche alcuni insetti che si insediano in casa. Tra questi le zanzare sono sicuramente considerati gli insetti della stagione estiva che si distinguono per essere rumorosi e fastidiosi. Per allontanarle la disinfestazione zanzare è sicuramente la cosa migliore. Vediamo quando e come farla.

Disinfestazione zanzare in casa

Le zanzare sono insetti che, con l’arrivo della stagione calda, giungono a disturbare le giornate e serate all’aria aperta. Sono insetti alquanto fastidiosi per cui è bene fare attenzione soprattutto alle punture che possono provocare in quanto si rischiano effetti collaterali. Per questa ragione, una buona disinfestazione zanzare è l’accorgimento da prendere in merito.

Le zanzare sono un nemico da combattere soprattutto in presenza del caldo particolarmente afoso. A tal proposito, vengono in aiuto qualsiasi genere di prodotto: dai classici repellenti naturali come oli essenziali passando per creme, flaconi, spray ma anche candele alla citronella.

Per allontanarle, la disinfestazione zanzare rimane la soluzione migliore magari con l’aiuto di un esperto del settore in modo da liberare la casa da questi esseri. Gli spazi esterni sono poi i luoghi preferiti perché proprio qui nidificano soprattutto nelle vicinanze di ristagni d’acqua come piccole pozzanghere venutesi a creare a seguito della pioggia.

Considerando che tendono a depositare le uova a marzo, bisogna cercare di limitare e ridurre gli spazi stagnanti e l’umidità proprio per evitare una loro possibile invasione.

Disinfestazione zanzare: quando farla

Considerato che, come si è visto, la disinfestazione zanzare è fondamentale proprio per tenere alla larga questi insetti da casa, prima di procedere bisogna adottare alcuni rimedi utili e accorgimenti. I sottovasi dei fiori devono essere asciutti mentre i contenitori devono essere con tappo in quanto la pioggia potrebbe giungere e quindi attirarle.

I mesi che vanno da giugno a settembre sono i migliori per procedere alla disinfestazione poiché in questo periodo le zanzare sono maggiormente attive proprio a causa dell’umidità presente nell’aria. Anticipare questo procedimento sarebbe vano e sicuramente non aiuterebbe.

Per procedere alla disinfestazione zanzare bisogna contattare un professionista che, non solo si occupa del tutto, ma valuta anche le caratteristiche maggiormente idonee del luogo, oltre all’orario più adatto. La notte o la mattina all’alba sono i momenti migliori soprattutto per quanto riguarda le classiche zanzare.

Per la zanzara tigre si consiglia di procedere nel pomeriggio inoltrato. Sarebbe poi utile fare diversi cicli di disinfestazione. Il primo dovrebbe essere fatto nel mese di marzo per poi verificare ogni tanto come si evolve la situazione e comportarsi di conseguenza. Al momento della disinfestazione bisogna chiudere le porte e le finestre facendo attenzione agli animali domestici.

Disinfestazione zanzare: rimedio

I rimedi naturali consigliati sono sicuramente validi ed efficaci per combattere la disinfestazione zanzare, ma a lungo andare possono non essere così efficaci. Per questa ragione si ha bisogno di un repellente che sia valido e abbia benefici a lungo termine. Una formula quale Ecopest Home è maggiormente indicata.

Un repellente che si distingue da altri in commercio per essere tecnologico, innovativo.

Un dispositivo che usa l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni per impedire a questi insetti di entrare, ma anche al tempo stesso di avere una casa maggiormente accogliente e libera da questi parassiti. Una soluzione adatta e non nociva per gli esseri umani e animali domestici.

Questo repellente dalle dimensioni compatte si attiva in modo semplice: basta soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché cominci ad agire. Una soluzione del genere è poi utile anche in confronto di altri insetti che si aggirano per la casa: dalle mosche alle terme sino alle vespe, le zanzare fino ai roditori.

consigliato anche perché non dannoso, ecologico, quindi con zero impatto sull’ambiente. Non è fastidioso e molto silenzioso senza disturbare il vicinato. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati proteggendo sia gli spazi interni che esterni della propria casa.

L’acquisto avviene in modo semplice dal momento che è considerato un repellente esclusivo e originale non si compra nei negozi fisici oppure online. Il consumatore si collega al sito ufficiale, riempie il modulo con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dei dati per poi evadere l’ordine. Il costo di due confezioni di Ecopest Home è di 49.90€ con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.