Disinfestazione zanzare: come farla con rimedi naturali

In questa stagione capitano in casa o nel giardino degli ospiti che si rivelano alquanto indesiderati e non graditi. Per allontanarli e impedire una loro possibile invasione, la disinfestazione zanzare è una tecnica e una soluzione assolutamente raccomandata. Scopriamo come farla naturalmente e i rimedi migliori.

Disinfestazione zanzare

Per coloro che sono stanchi di avere sempre questi insetti per casa, è necessario provvedere a soluzioni che, con il tempo, possono rivelarsi particolarmente efficaci. Si tratta della disinfestazione zanzare, una tecnica che è effettuata da personale esperto che permette di tenerle alla larga dalla propria abitazione.

sono insetti che cominciano a essere particolarmente attivi in primavera e nella stagione estiva raggiungono il loro culmine. Sono comuni in questo periodo anche per via delle temperature che sono più miti e calde, per cui rappresentano un chiaro invito a entrare in casa o a essere presenti nel giardino.

In caso di disinfestazione zanzare forse è bene attivarsi in tempo, magari già da marzo, quando comincia la stagione primaverile proprio per evitare una possibile invasione. Alcuni interventi si possono effettuare anche verso fine febbraio, quando in alcune regioni del sud d’Italia le temperature possono anche raggiungere i 20° che sono l’ideale per questi insetti.

In caso delle zanzare tigri, è possibile cominciare anche verso inverno quando questi insetti cominciano a deporre le uova. Provvedere a questo procedimento aiuta sicuramente a tenerle a distanza evitando che possano giungere in casa.

Disinfestazione zanzare: consigli

Considerando che la disinfestazione zanzare, presso una ditta di esperti, ha un costo alquanto elevato, è possibile optare per dei rimedi naturali che aiutano sicuramente a tenerle alla larga. Oltre all’installazione di zanzariere da applicare alle finestre e alle porte, ci sono delle soluzioni e repellenti che sicuramente funzionano.

Per esempio, alcune piante, ortaggi, ma anche oli essenziali possono costituire un rimedio o un repellente anti-zanzare davvero ottimo da usare. La polvere del caffè o i chicchi di questa bevanda da spargere nei punti strategici oppure posizionare in giardino o nei vasi in balcone sicuramente è un alleato per tenerle lontano dalla casa.

Sono insetti che detestano il profumo del limone e dell’aceto, in tal senso una disinfestazione zanzare con questi due elementi aiuta. Basta infatti tagliare delle fette di limone da bagnare poi nell’aceto da mettere nei sottovasi o nei davanzali. Un’altra valida alternativa è realizzare una miscela con questi due prodotti da spruzzare in modo che le zanzare si allontanino.

Si potrebbe anche tenere alla larga le ciotole dell’acqua degli animali domestici oppure i bidoni dell’immondizia dal momento che questi parassiti ne sono particolarmente attratti. Lo stesso dicasi per gli alimenti dolci come miele e zucchero che andrebbero chiusi in contenitori ermetici in modo da non farle avvicinare.

Disinfestazione zanzare: repellente

Per prevenire l’arrivo di questi insetti molto comuni in casa o nel giardino, per la disinfestazione zanzare è possibile procedere con un buon repellente. Un rimedio assolutamente efficace anche perché privo di sostanze dannose come possono contenere gli insetticidi o pesticidi. Una soluzione nuova nel suo genere, ma assolutamente consigliata.

Un dispositivo come Ecopest Home, grazie alla sua formula tecnologica all’avanguardia e per via del fatto che usi gli ultrasuoni, si rivela assolutamente consigliato per allontanare questi insetti. Sono proprio gli ultrasuoni con la loro frequenza fino a 160 megaHertz a fare in modo che neanche si avvicinano alla casa.

Una formula tecnologica che agisce in modo giusto e naturale liberando la casa da questi parassiti in modo che non possano importunare gli esseri umani, ma neanche gli animali domestici, in generale. Permette di proteggere l’ambiente h24 per tutti i giorni della settimana anche grazie a un raggio di azione che agisce su una superficie di 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo che aiuta a liberarsi di insetti e ospiti indesiderati come le zanzare, ma anche le vespe, gli scarafaggi, le cimici, i pesciolini d’argento o i topi. Non ha nessun impatto sull’ambiente in quanto ecologico, è silenzioso, quindi non causa disturbo o inodore. Funziona semplicemente collegandolo alla presa di corrente.

Per ordinarlo si consiglia di diffidare delle imitazioni e optare soltanto per un prodotto che sia esclusivo e originale. Per questa ragione, è bene ordinarlo soltanto sul sito ufficiale del prodotto dove è necessario inserire i dati personali all’interno del modulo per poi ricevere la chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Ecopest Home ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.