Dolore al fianco destro: quando preoccuparsi davvero?

Avere dolore al fianco destro è uno di sintomi molto comuni, che tutti prima o poi avranno. A seconda della situazione, avere dolore al fianco destro può significare o condizioni cliniche decisamente non allarmanti, o più raramente invece potrebbe essere il segnale, abbinato ad altri sintomi, di un problema di salute che potrebbe essere decisamente più serio e pericoloso.

Dolore al fianco destro: quali sono i sintomi di cui preoccuparsi

Sono diversi i disturbi che possono essere segnalati da un dolore al fianco destro, per questo quando il dolore persiste o si hanno sospetti che sia qualcosa di più serio è meglio rivolgersi immediatamente al proprio medico. In quella che è poi la maggior parte delle casistiche, il dolore alla pancia è dovuto a disturbi che per la verità non sono allarmanti come meterorismo, aereofagia o banalmente un sovraccarico dei muscoli addominali.

Alcune delle malattie da prendere decisamente più seriamente quando si ha un dolore al fianco destro possono invece essere: appendicite, calcoli renali, pielonefrite, herpes, occlusione intestinale, colica renale, sindrome del colon irritabile e diverse altre. Quando siamo affetti da una di queste patologie più serie, solitamente esse si presentano, oltre che con il dolore al fianco destro, insieme ad altri sintomi quali: nausea, perdita di appetito, sangue nelle feci, vomito, dolore che persiste nonostante il riposo o un dolore acuto comparso all’improvviso.

Quali sono i vari tipi di dolore al fianco destro

Ci sono varie tipologie di dolore che possiamo provare, prima di capire le cause del sintomo però, bisogna soffermarsi su di esso per capire a quale patologia può essere ricondotto.

Dolore al fianco destro sotto le costole: in questo caso il dolore può essere scatenato da diverse cause. Banalmente, il dolore al fianco destro sotto le costole può essere causato dallo svolgimento di un’intensa attività fisica, così come a dei problemi nel corso della digestione, o ad una patologia che va a coinvolgere il pancreas oppure il rene. Causa più rara, potrebbe essere muscolo-scheletrica.

Dolore al fianco destro e basso ventre: in questo caso la maggior parte delle condizioni non dovrebbero destare un particolare tipo di preoccupazione in quanto solitamente c’è semplicemente aria nello stomaco, o di dolori mestruali. Solo raramente il dolore al basso ventre può significare patologie come l’endometriosi o delle ciste ovariche.

Quando c’è da preoccuparsi per il dolore al fianco destro: diagnosi e trattamento

In genere il dolore al fianco destro è un sintomo passeggero, che solitamente non significa chissà quale patologia clinica allarmante. In alcuni casi però è lecito preoccuparsi e chiedere un parere al proprio medico, che guardando anche l’anamnesi del paziente e altri controlli (palpazione, test diagnostici, endoscopia, esami di feci e urine) potrà formulare la giusta diagnosi e di conseguenza capire quale trattamento è il più indicato per farci guarire rapidamente.

In alcuni casi il dottore per alleviare il nostro dolore potrebbe prescrivere di assumere farmaci antidolorifici, così come antispastici e antinfiammatori. Una cura specifica per qualsivoglia patologia però, va iniziato solo e soltanto successivamente aver individuato la causa del proprio disturbo.