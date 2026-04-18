Donazione di organi in Italia: numeri, sfide e come diventare donatore

Il 19 aprile 2026 si celebra la Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, un appuntamento che invita a riflettere sul valore di una scelta semplice ma decisiva. I dati più recenti confermano un momento storico per la rete trapiantologica italiana: nel 2026 sono state registrate 2.164 donazioni, con 3.293 segnalazioni di potenziali donatori e la realizzazione di 4.697 trapianti. Contemporaneamente è emersa una crescita delle opposizioni espresse al momento del rinnovo della carta d’identità, fenomeno più marcato nella fascia 18-30 anni.

I numeri e le tendenze

Il sistema italiano ha raggiunto risultati record: le donazioni sono aumentate del 3,2% rispetto al 2026, mentre i trapianti complessivi sono cresciuti dell’1,2%. Questi indicatori riflettono la capacità organizzativa e la qualità delle procedure cliniche, ma mettono anche in luce nuove sfide. In particolare l’incremento delle opposizioni al consenso informato rappresenta un fattore che può limitare l’efficacia del sistema: nella fascia 18-30 anni le opposizioni sono passate dal 33,6% al 39,7%, un segnale che richiede interventi mirati di informazione e dialogo.

Opposizioni al rinnovo della carta d’identità

Il momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità è attualmente la modalità più comune per esprimere la propria volontà sulla donazione. L’aumento delle opposizioni registrate indica la necessità di fornire informazioni chiare e supporto al cittadino: non si tratta solo di un sì o un no, ma di una decisione che dovrebbe essere consapevole e condivisa con la famiglia. Migliorare la qualità dell’informazione allo sportello e offrire strumenti di orientamento può ridurre fraintendimenti e paure.

Ferrara: un modello di buone pratiche

Nel panorama nazionale il territorio di Ferrara si distingue per un basso tasso di opposizione, collocandosi tra le realtà più virtuose in termini di indice del dono. Nel 2026, tra Azienda Ospedaliera e Aziende Usl, sono stati effettuati 41 prelievi di organi e registrate 260 donazioni di cornee. Questi numeri sono il risultato di azioni coordinate sul territorio che uniscono informazione, formazione e inclusione.

Progetti di sensibilizzazione e formazione

Le iniziative promosse a Ferrara hanno compreso interventi nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle scuole medie, campagne rivolte alle comunità straniere con il supporto di mediateur culturali e formazione per gli operatori degli sportelli anagrafe, realizzata in collaborazione con il Comune. Tra le attività previste per la Giornata nazionale vi sono l’illuminazione di monumenti nel fine settimana del 18 e 19 aprile e la diffusione di contenuti informativi presso strutture sanitarie e farmacie, grazie alla collaborazione con Federfarma.

Perché esprimere la propria volontà e come farlo

Esprimere il consenso alla donazione è un atto di responsabilità collettiva che può salvare vite; per questa ragione è fondamentale che la scelta sia informata. Il metodo più semplice e diffuso resta l’espressione della volontà al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, ma è possibile informarsi attraverso i servizi sanitari locali e le associazioni di volontariato. Parlarne in famiglia e con i referenti sanitari aiuta a garantire che la volontà del donatore sia conosciuta e rispettata.

La fiducia nel sistema

La solidità del Servizio Sanitario Nazionale e la trasparenza delle procedure sono elementi chiave per costruire fiducia: il sistema è organizzato secondo criteri rigorosi di qualità, sicurezza e tracciabilità. Come sottolineato dal coordinamento provinciale del procurement, ogni scelta di donare trasforma una perdita personale in una concreta opportunità di cura per altri. L’assessore alle Politiche Sociosanitarie di Ferrara ha richiamato l’importanza dell’informazione e della formazione per garantire scelte consapevoli.

La Giornata nazionale della donazione non è solo un evento simbolico, ma un’occasione concreta per migliorare l’informazione, rafforzare la partecipazione dei cittadini e sostenere chi attende un trapianto. Informarsi, discutere con i propri cari e sfruttare i canali ufficiali al momento del rinnovo della carta d’identità sono passi utili per contribuire a una rete di solidarietà che ogni anno salva migliaia di vite.