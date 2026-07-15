Oculisti consigliano: come proteggere gli occhi dal sole, sabbia e vento in spiaggia

L’estate è il periodo ideale per godersi il mare e il sole, ma è anche il momento in cui gli occhi sono più esposti a rischi. Secondo gli esperti della Baviera – Clinica oculistica, i disturbi della vista aumentano del 30% durante i mesi estivi. La combinazione di radiazione ultravioletta, riflessi dell’acqua, sabbia, vento e sale marino può causare irritazioni, secchezza e altri fastidi oculari.

Per proteggere la vista durante le vacanze al mare, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Ecco 8 regole essenziali per mantenere gli occhi sani e godersi appieno la spiaggia.

1. Indossa occhiali da sole con protezione UV certificata

Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio di moda, ma un vero e proprio strumento di protezione. I raggi ultravioletti possono danneggiare strutture sensibili dell’occhio come la cornea, il cristallino e la retina. In spiaggia, la radiazione solare arriva anche dal riflesso dell’acqua e della sabbia, anche nelle giornate nuvolose.

È fondamentale scegliere occhiali omologati con filtro UV400 o protezione totale contro i raggi UVA e UVB. Utilizzare modelli di bassa qualità può risultare addirittura più dannoso, poiché oscurano la visione e fanno dilatare la pupilla, permettendo l’ingresso di una maggiore quantità di radiazione. Opta per modelli avvolgenti o di dimensioni maggiori per una protezione più completa.

2. Attenzione alla sabbia: non strofinare mai gli occhi

La sabbia è uno dei principali nemici degli occhi in spiaggia. Specialmente quando c’è vento o quando si rimane vicino alla riva, le piccole particelle possono introdursi facilmente sotto le palpebre, causando irritazione, arrossamento e lacrimazione. Il primo impulso è spesso quello di strofinarsi gli occhi, ma questo gesto può peggiorare il problema e provocare piccole lesioni sulla cornea.

Se entra sabbia nell’occhio, la cosa migliore è sbattere le palpebre più volte per favorire l’eliminazione naturale delle particelle e lavare la zona con abbondante acqua pulita o soluzione fisiologica. Portare una piccola bottiglia di soluzione fisiologica nella borsa da spiaggia può risultare molto utile per agire rapidamente in caso di fastidio.

3. Mantieni gli occhi idratati durante tutto il giorno

Il calore, il vento e il sale del mare favoriscono l’evaporazione della lacrima naturale che protegge la superficie oculare, causando secchezza, bruciore o affaticamento visivo. Per mantenere una corretta idratazione oculare, è importante bere acqua frequentemente durante il giorno, anche senza aspettare la sensazione di sete.

Quando gli occhi risultano particolarmente secchi o irritati, le lacrime artificiali raccomandate da uno specialista possono aiutare a recuperare il comfort visivo e ad alleviare i fastidi provocati dall’ambiente secco e dall’esposizione continua al sole e all’acqua salata.

4. Evita l’uso prolungato delle lenti a contatto in mare

Le lenti a contatto richiedono una cura speciale durante l’estate, specialmente in spiaggia. L’acqua di mare può contenere microrganismi, sabbia e particelle che rimangono aderenti alle lenti, aumentando il rischio di infezioni o irritazioni oculari. Inoltre, il sale e il vento possono far seccare le lenti più rapidamente, rendendole scomode dopo diverse ore.

Se utilizzi lenti a contatto in spiaggia, è opportuno limitarne l’uso in acqua e rimuoverle correttamente al termine del bagno. È inoltre consigliabile portare sempre occhiali graduati di riserva ed evitare di dormire con le lenti a contatto dopo una giornata di spiaggia, poiché gli occhi risultano solitamente più sensibili e irritati dopo un’esposizione prolungata al sole e al mare.

5. Utilizza cappelli o berretti per una protezione aggiuntiva

Oltre agli occhiali da sole, l’uso di cappelli o berretti aiuta a proteggere gli occhi in modo significativo. Le visiere e i cappelli a tesa larga riducono la quantità di radiazione che arriva direttamente al viso e diminuiscono l’impatto dei riflessi dell’acqua e della sabbia sulla vista. Questa protezione aggiuntiva risulta particolarmente utile nei bambini, nelle persone con occhi chiari o in chi trascorre molte ore all’aperto.

I cappelli aiutano a ridurre lo sforzo costante che gli occhi compiono per adattarsi all’intensità della luce solare, evitando così affaticamento oculare e fastidi a fine giornata.

6. Non condividere asciugamani, trucchi o prodotti per gli occhi

Per evitare la trasmissione di batteri e virus responsabili di problemi come congiuntivite o irritazioni, è importante utilizzare sempre prodotti personali e mantenere una buona igiene delle mani prima di toccare gli occhi. Condividere asciugamani, trucchi o prodotti per gli occhi può facilitare la diffusione di infezioni.

Seguendo queste 8 regole, potrai goderti la spiaggia in tutta sicurezza, proteggendo la salute dei tuoi occhi e prevenendo fastidi e irritazioni.