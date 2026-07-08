Master in psicofisiologia: biofeedback, neurofeedback e autoregolazione

Questo master propone un percorso strutturato per chi desidera approfondire l’interazione tra cervello, corpo e comportamento, con un focus sull’autoreg olazione psicofisiologica e sulle tecniche di biofeedback e neurofeedback. Il programma combina lezioni teoriche su neuroanatomia e fisiologia con esercitazioni pratiche di assessment e protocolli clinici, al fine di formare professionisti in grado di progettare interventi personalizzati.

Gli argomenti affrontati spaziano dalle basi biologiche dell’integrazione tra sistemi a quelle più applicative relative alla gestione dello stress al dolore cronico e ai disturbi dell’umore, prevedendo momenti pratici su strumentazione, analisi di profili e casi clinici.

Contenuti biologici e modelli integrativi

Il corso introduce le basi neuroanatomiche e neuroendocrine che regolano l’interazione tra sistemi. Si studiano i principi della psiconeuroendocrinoimmunologia il modello di integrazione neuroviscerale e il ruolo dell’asse microbiota-intestino-cervello per comprendere come segnali periferici e centrali si influenzino reciprocamente e modulino lo stato di salute.

Meccanismi della risposta di stress

Una parte consistente è dedicata ai processi psicofisiologici della risposta di stress con approfondimenti su come lo stress acuto e quello cronico alterino l’equilibrio omeostatico e impattino sul benessere fisico e mentale. L’approccio valuta indicatori biologici e psicologici per mappare la reattività individuale.

Valutazione psicofisiologica e carico allostatico

Il programma prevede moduli pratici sull’assessment psicofisiologico integrato che includono registrazione, analisi e interpretazione di indici periferici e centrali. I partecipanti imparano a costruire profili di reattività e a collegarli a condizioni cliniche, con esercitazioni mirate sull’uso della strumentazione.

Carico allostatico e patologie internistiche

Si analizza il concetto di carico allostatico e il suo contributo nello sviluppo e nel mantenimento di disturbi internistici cronici. Vengono presentati modelli di intervento psicologico integrato, utili per l’inserimento in percorsi multidisciplinari rivolti a pazienti con comorbilità mediche.

Sonno, stati di coscienza e disturbi correlati

Il programma esplora l’architettura del sonno i principali disturbi del ritmo sonno-veglia e i meccanismi fisiologici sottostanti. Sono previste esercitazioni pratiche per l’assessment e l’applicazione di interventi cognitivo-comportamentali su casi clinici, con l’obiettivo di gestire i disturbi del sonno in contesti clinici reali.

Psicopatologia e applicazioni cliniche dell’autoregolazione

Il master considera i correlati psicofisiologici di numerose condizioni: ADHD disturbi neurodegenerativi, cefalee, ansia e depressione. L’attenzione è posta su come i protocolli di autoregolazione possano essere integrati nelle terapie per migliorare sintomi e funzionamento globale.

Protocolli di autoregolazione evidence-based

Tra le tecniche insegnate vi sono il Mindfulness Based Stress Reduction il Rilassamento Muscolare Progressivo e il Training Autogeno. Gli studenti praticano questi metodi su casi clinici per acquisire competenze applicative e valutare efficacia e adattamento ai diversi pazienti.

Biofeedback, neurofeedback e applicazioni specialistiche

Il percorso offre un’introduzione solida al biofeedback e al neurofeedback includendo aspetti teorici, protocolli e progettazione di trattamenti personalizzati. L’uso dell’HRV (variabilità della frequenza cardiaca) è approfondito rispetto alla regolazione emotiva, alla gestione dello stress e alla performance sportiva.

Uso terapeutico nel dolore cronico e performance

Viene dedicato spazio all’impiego del biofeedback nel trattamento del dolore cronico con esempi clinici su fibromialgia, cefalee e applicazioni in ambito odontostomatologico. Il neurofeedback compreso l’uso del QEEG, è invece esplorato nelle sue applicazioni nei disturbi dell’umore, nelle cerebrolesioni e nei contesti di peak performance sportiva.

Etica professionale e certificazioni

Un modulo finale affronta temi di etica e deontologia le responsabilità nell’erogazione di interventi di autoregolazione in contesti ospedalieri e ambulatoriali, e il panorama delle certificazioni nazionali e internazionali. È sottolineata l’importanza della formazione continua per mantenere competenze aggiornate e conformi agli standard professionali.

Nel complesso, il master si propone di trasformare conoscenze teoriche in abilità pratiche, offrendo strumenti per valutare, progettare e implementare interventi che integrino neuroscienze, psicologia e tecnologie di feedback per il miglioramento della salute psicofisica.