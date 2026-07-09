Progetto Itaca Bologna: formazione e inserimento lavorativo per 16 giovani

In un mondo che spesso sembra muoversi troppo velocemente, ci sono persone che lottano per trovare il proprio ritmo. Per 16 giovani adulti con fragilità mentale, il progetto Ricomincio da me rappresenta una luce in fondo al tunnel. Questo percorso, promosso da Progetto Itaca Bologna mira a offrire strumenti concreti per riacquistare autonomia e inserirsi nel mondo del lavoro.

Un anno di impegno per riaccendere le potenzialità

Il progetto, della durata di un anno, prevede un impegno intensivo con 1.496 ore di tutoraggio e 1.248 ore di formazione. I partecipanti, tutti tra i 18 e i 45 anni, sono seguiti da due tutor/formatori che li accompagnano passo dopo passo in un percorso di crescita personale e professionale. L’obiettivo è chiaro: fornire competenze pratiche e psicologiche per affrontare le sfide della vita quotidiana e del mondo del lavoro.

Le fasi del progetto: da sé stessi al mondo del lavoro

Il percorso è strutturato in quattro fasi principali. La prima è dedicata all’accoglienza e ascolto dove ogni partecipante viene accolto in un ambiente sicuro e senza giudizio. Attraverso colloqui individuali e incontri con i tutor, si definiscono obiettivi personalizzati e si costruisce una relazione di fiducia.

Laboratori formativi per competenze pratiche

La seconda fase è quella della crescita e formazione con laboratori pratici su competenze relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni, competenze digitali e organizzative. Questi laboratori sono pensati per rafforzare l’autonomia e l’autostima dei partecipanti, preparandoli al meglio per il mondo del lavoro.

Inserimento socio-lavorativo e autonomia

La terza fase si concentra sull’inserimento socio-lavorativo con attività di orientamento, preparazione al colloquio, redazione del CV e affiancamento nei primi passi in azienda. L’obiettivo è avvicinare i partecipanti al lavoro e favorire il loro inserimento in contesti reali. La quarta e ultima fase è dedicata all’autonomia e futuro con un monitoraggio individuale e la definizione di obiettivi futuri per consolidare i risultati raggiunti.

Il ruolo fondamentale dei tutor

I tutor sono figure centrali nel progetto. Non solo forniscono supporto tecnico, ma ascoltano, incoraggiano e aiutano i partecipanti a rimettere in moto quella spinta che sembrava persa. Ogni ragazzo ha un tutor di riferimento che lo accompagna nelle difficoltà quotidiane, nei momenti di incertezza e nelle piccole conquiste. Questo supporto costante è fondamentale per il successo del percorso.

Un evento speciale per sostenere il progetto

Per sostenere il progetto Ricomincio da me è stato organizzato un evento speciale: La piazza si riaccende – I disegni nascosti di una facciata incompiuta. Questo concerto sinfonico con videomapping, previsto per il 18 settembre, è un’occasione per vivere un’esperienza condivisa e contribuire a una causa importante. Partecipare significa sostenere un’iniziativa che può cambiare la vita di 16 giovani, offrendo loro gli strumenti per riaccendere le loro potenzialità e costruire un futuro migliore.

Ogni contributo, grande o piccolo, è parte attiva di questo percorso di cambiamento. Significa dare a qualcuno gli strumenti per rimettersi in piedi, per costruire autonomia e per immaginare un futuro diverso. Perché a volte, per ripartire, basta qualcuno che faccia il primo passo accanto a te.