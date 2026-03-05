Ecografia precoce e screening cromosomico: le nuove raccomandazioni Iss per la gravidanza

L’Istituto superiore di sanità ha aggiornato le raccomandazioni per l’assistenza nelle gravidanze fisiologiche, mettendo al centro l’ecografia nel primo trimestre. Le nuove indicazioni precisano quando eseguire lo screening cromosomico e come monitorare la crescita fetale, con l’obiettivo di omogeneizzare le pratiche cliniche e rendere più sostenibile l’offerta diagnostica nel Servizio Sanitario Nazionale.

Le raccomandazioni nascono dall’analisi sistematica della letteratura e dal confronto di un panel multidisciplinare. Puntano a ridurre le differenze regionali nella gestione della gravidanza e a concentrare le risorse su interventi che portino un reale valore clinico. L’introduzione delle linee guida avverrà progressivamente nei percorsi di cura regionali, con monitoraggio degli esiti e aggiornamenti basati su dati osservazionali.

Perché l’ecografia precoce è centrale

L’indicazione a eseguire un’ecografia nel primo trimestre risponde soprattutto alla necessità di datare la gravidanza con precisione. Una corretta datazione limita gli errori nella programmazione degli esami e delle visite ostetriche, evitando spostamenti inutili nel percorso diagnostico.

Inoltre, l’ecografia precoce permette di individuare alcune malformazioni in fase iniziale, consentendo a équipe cliniche e coppie di pianificare percorsi assistenziali adeguati: valutare eventuali interventi in utero, predisporre la presa in carico neonatologica o programmare approfondimenti diagnostici successivi. Sul piano organizzativo, l’adozione sistematica del primo trimestre richiede formazione mirata per il personale e una ridefinizione dei flussi diagnostici; i risultati saranno oggetto di monitoraggio continuo, per adeguare le indicazioni sulla base dell’esperienza reale.

Implicazioni pratiche

Le linee guida privilegiano indagini con comprovato valore clinico: offrire l’ecografia precoce come standard non significa moltiplicare acriticamente le prestazioni, ma orientare la pratica verso esami appropriati e tempestivi. L’ISS sottolinea che tecnologia avanzata non è sinonimo automatico di necessità clinica; per questo il documento definisce condizioni precise per ripetere o limitare gli esami, con l’obiettivo di ridurre procedure inappropriate e sprechi. Screening cromosomico: chi, come e perché

Il testo conferma l’offerta universale dello screening per le anomalie cromosomiche nel primo trimestre. Accanto al tradizionale test combinato, viene presentata come opzione proponibile a tutte le donne anche l’analisi del DNA fetale (cfDNA), indipendentemente dall’età materna. La scelta tra le diverse metodiche dovrà basarsi su criteri clinici, su un’informazione completa e sulla reale disponibilità dei servizi territoriali. Le raccomandazioni insistono sulla necessità di percorsi di counselling strutturato e su un monitoraggio degli esiti diagnostici per valutare efficacia e impatto sul sistema sanitario.

Counselling e scelta informata

Il documento ribadisce che il counselling non è un semplice scambio informativo, ma un processo strutturato che aiuta la donna — e la coppia — a comprendere benefici, limiti e possibili esiti degli screening. Un colloquio ben condotto contestualizza i risultati, orienta sui successivi accertamenti e contribuisce a prevenire ansie e allarmismi non giustificati.

Monitoraggio della crescita fetale: metodo e tempi

Per seguire lo sviluppo fetale l’ISS raccomanda la misurazione della lunghezza fondo-sinfisi a partire dalla 24ª settimana, effettuata a ogni bilancio di salute. Si tratta di un metodo semplice, ripetibile e applicabile anche fuori dai centri specialistici, che facilita il confronto longitudinale all’interno del percorso di cura. La raccolta sistematica di questi dati permetterà di valutare sul campo l’efficacia delle pratiche raccomandate.

Ecografia nel terzo trimestre: quando è necessaria

Le linee guida non raccomandano ecografie di routine nel terzo trimestre se non esistono indicazioni cliniche specifiche. Le ecografie dovrebbero essere riservate a situazioni di rischio o a sospette anomalie di crescita, in modo da concentrare le risorse sui casi che realmente ne traggono beneficio ed evitare esami superflui.

Qualità, sostenibilità e rigore metodologico

Il documento è stato redatto seguendo il metodo GRADE e risponde a 97 quesiti clinici individuati dal gruppo di lavoro. L’intento è chiaro: ridurre variabilità ingiustificate nelle pratiche ostetriche, definire requisiti formativi e limiti operativi e puntualizzare le implicazioni organizzative per gli screening ecografici. Le raccomandazioni mirano a garantire equità, qualità e sostenibilità del sistema sanitario; sul versante ESG, la standardizzazione favorisce trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse e nella valutazione degli esiti.

Cosa cambia per professionisti e coppie

Per i professionisti, le linee guida offrono uno strumento operativo che collega evidenze scientifiche e pratiche cliniche, facilitando percorsi tracciabili e confrontabili. Per le donne e le coppie, invece, l’adozione di raccomandazioni chiare si traduce in cure basate sulle prove, meno esami inutili e informazioni complete per partecipare alle scelte legate alla gravidanza. L’aggiornamento dell’ISS indica quindi una strada di equilibrio: uso ragionato delle tecnologie diagnostiche — ecografia e cfDNA — insieme a pratiche cliniche documentate, comunicazione efficace e rispetto delle scelte delle donne. Saranno necessari monitoraggi sistematici e revisioni periodiche per misurare l’impatto clinico e organizzativo delle nuove indicazioni.