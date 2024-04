Elodie è una delle cantanti più amate degli ultimi anni, ma non solo. Per la sua bellezza, tratti del viso caratteristici e fisico da modella la cantante italiana è diventata ambassador di diversi brand. Ecco la sua skincare routine per la pelle.

Elodie, la skincare routine della cantante

Elodie Di Patrizi, nota semplicemente come Elodie, è una cantante e anche attrice. Classificatasi seconda alla 15esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la popolarità partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia. Ormai icona di bellezza oltre che cantante molto amata per le sue hit, estive soprattutto, Elodie è una delle giovani ragazze più volute dai marchi di moda come ambasciatrice.

Negli ultimi anni Elodie è anche molto seguita dai giornali di gossip per le sue relazioni “famose”, ultima con il pilota motociclistico Andrea Iannone che dura da un anno e mezzo e va a gonfie vele. Bellissima, di talento e popolare, con un amore che tutti vorrebbero, Elodie è all’apice del successo in ogni campo. Ma come fa ad avere una pelle così luminosa, senza imperfezioni, come mostra anche sui social nei suoi selfie senza trucco e filtri?

Nella skincare routine Elodie ha suggerito ai suoi follower come curare la pelle con una maschera in tessuto per il viso, un’idea di routine skincare da seguire in ogni stagione. Nella cura della sua pelle la cantante non fa mancare la maschera per il viso in tessuto, grazie alle sue particolari caratteristiche è ideale per offrire importanti benefici di idratazione proprio come una crema o un siero, ma in una sola applicazione con pochi semplici step di skincare routine per il viso.

Per un effetto duraturo nel tempo e idratante, la maschera in tessuto può essere applicata una volta alla settimana, dopo lo scrub viso delicato: all’azione esfoliante si andrà ad aggiungere l’effetto rivitalizzante, idratante ed energizzante della maschera. Elodie, 33 anni, da padre italiano (artista di strada) e madre francese creola (ex modella e cubista), originaria della Guadalupa, è molta attenta alla sua immagine. La cantante di Ok.Respira è solita condividere con i propri followers consigli e segreti di make-up sempre nuovi ed originali, e uno dei suoi segreti di skincare è proprio la maschera in tessuto, che fa una o due volte a settimana.

La skincare routine di Elodie: segreti beauty

Elodie, nota cantante romana, di origine francese creola da parte di madre e da padre italiano, ha esordito ufficialmente come cantante al talent show di Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia, classificandosi all’ottavo posto e con questo brano Elodie ha vinto il disco di platino.

Nero Bali è stato il primo brano della cantante che ha fatto il suo primo ingresso nella top 10 dei singoli più acquistati in Italia. Alla prima hit ne sono successe tante altre come Pensare male con i The Kolors, Margarita con il rapper Marracash. Il suo singolo Vertigine è stato certificato da FIMI come disco di platino per le 100 000 copie vendute e nella classifica radiofonica di fine anno si inserisce tra i 50 singoli più passati del 2021. Come detto, Elodie oltre le sue hit di successo è un’icona di bellezza e di tendenze di moda. E della sua skincare, cos’altro sappiamo?

Elodie, interprete, performer e attrice, è un’artista che ha mostrato la versatilità del suo talento in diversi modi. Ambassador italiana di L’Oréal Paris, Elodie rivela che nella sua borsa non possono mancare prodotti beauty come le mini dosi di profumo e i patch per gli occhi. Immancabili nella sua skincare quotidiana, oltre che idratanti anche rimpolpanti per il contorno occhi. Pochi e semplici segreti beauty ma che rendono la pelle di Elodie, già bella di natura, ancora più luminosa e sana.