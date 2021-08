Skincare routine: sette errori da non commettere

La beauty routine giornaliera e straordinaria è un momento davvero importante per la propria pelle: uno spazio da dedicare alla cura del proprio corpo avendo la possibilità di ottenere degli ottimi risultati con costanza e facendo attenzione a non sbagliare.

Cura della pelle: consigli per un’ottima beauty routine

Scopriamo, insieme agli esperti del mondo beauty, quali sono gli errori da non commettere durante la skin care giornaliera!

1) Scegliere prodotti non adatti al nostro tipo di pelle

Il primo passo per una buona beauty routine parte dalla scelta dei prodotti, che devono essere selezionati in base al nostro tipo di pelle, come quelli proposti dalla linea Collistar su https://www.ideabellezza.it/ . Prima di acquistare ogni singolo cosmetico è bene conoscere la nostra pelle, definendo se sia secca, mista o grassa, se sia particolarmente sensibile e se siano presenti zone che hanno bisogno di particolari trattamenti come acne, punti neri o macchie. Dobbiamo tener presente, poi, che la pelle va incontro a continui cambiamenti, sia a causa di stimoli esterni, come stress e smog, che per fattori legati all’età. In questo caso dovremmo scegliere prodotti per pelli mature che aiutino a contrastare la presenza di rughe.

2) Applicare troppo prodotto o non applicarne abbastanza

La quantità di prodotto applicata incide sulla riuscita della skincare routine. Una dose eccessiva può portare ad effetti indesiderati, mentre, di contro, una scarsa quantità, non apporta i benefici richiesti. Come fare per regolarsi nel modo giusto? La soluzione più pratica consiste nella scelta di un prodotto che sia dotato di dispenser, pensato appositamente per fornire la quantità di prodotto giusta. In generale, possiamo dire che con il tempo, impareremo ad associare l’esatta dose alla nostra pelle, in modo del tutto naturale.

3) Saltare i passaggi fondamentali

Per ottenere buoni risultati dalla beauty routine ci vuole tanta pazienza: è importante che siano rispettati tutti i passaggi di questo rituale di bellezza quotidiano. Spesso la mancanza di tempo ci porta a sottovalutare alcuni step e a tralasciarli: succede quando siamo molto stanche alla sera o quando abbiamo fretta al mattino. Ebbene dobbiamo ricordarci che a fare la differenza è sempre la costanza: dedichiamo alla cura della pelle il giusto tempo, rispettando tutte le fasi, anche se ci portano via qualche minuto in più.

4) Usare acqua eccessivamente calda

Contrariamente a quanto generalmente si pensa, l’acqua troppo calda non fa bene alla pelle del viso e non ci aiuta ad eliminare le impurità. Soprattutto nel caso di pelle particolarmente sensibile, l’acqua utilizzata a temperatura elevata ha la conseguenza di far seccare la pelle e di causare arrossamenti. Questo comporta fastidi successivi nell’applicazione di creme e make-up.

5) Avere un beauty case perennemente disorganizzato

Come tutte le routine, anche la skincare ha bisogno della corretta organizzazione: l’ordine del beauty case è indispensabile per evitare di utilizzare cosmetici scaduti o ormai inefficaci perché aperti da anni. È bene sistemare periodicamente i nostri cassetti o le nostre pochette che contengono i cosmetici da utilizzare nel nostro rituale di bellezza quotidiano: in questo modo sapremo sempre dove si trova ciò di cui abbiamo bisogno e non resteremo mai a corto dei nostri prodotti preferiti.

6) Seguire un’alimentazione poco corretta

La cura della pelle viaggia di pari passo con le giuste abitudini alimentari. Ricordiamo sempre che seguire una dieta bilanciata, ricca di tutti i nutrienti, come quella mediterranea, è una condizione fondamentale per ottenere i risultati sperati, per una pelle che sia davvero nutrita dall’interno,

7) Sottovalutare la protezione UV in tutte le stagioni

Proteggersi dai raggi nocivi del sole è indispensabile in estate, ma è una regola da seguire anche nei mesi invernali. Il consiglio è quello di scegliere prodotti cosmetici che offrano un’adeguata protezione solare anche quando il sole non picchia forte, da applicare sempre prima dell’esposizione diretta in qualsiasi periodo dell’anno.

Con queste semplici e piccole accortezze la cura della pelle non sarà solo un modo quotidiano per coccolarsi, ma un rito di benessere davvero efficace!