Sapete cos’è l’Endomassaggio? Si tratta di un massaggio, trattamento non invasivo, per stimolare la circolazione arteriosa e combattere dunque la cellulite. Ecco come funziona.

Endomassaggio: cos’è e come funziona

L’endomassaggio è un valido trattamento, un massaggio profondo, ma invasivo e indolore, alleato per combattere la cellulite e inestetismi della pelle soprattutto delle gambe. Ecco come si effettua. Questo massaggio avviene tramite una macchina studiata per la stimolazione della circolazione arteriosa e del reticolo connettivale, dati dall’accumulo della ritenzione dei liquidi.

Il macchinario utilizzata nell’endomassaggio ha la funzione di levigare, rimodellare, drenare, ammorbidire i tessuti con l’obiettivo di riattivare la circolazione stagnante, dunque, combattendo cellulite, ritenzione idrica e la buccia d’arancia. L’efficacia del metodo è tutta nel macchinario: questo ha all’interno due rulli che a seconda della velocità di scorrimento, della frequenza e della potenza dell’aspirazione stimola i tessuti sottocutanei, aumentando l’ossigenazione, e riassorbendo i liquidi ormai stagnati.

I risultati dell’endomassaggio possono essere ancora più evidenti grazie alla combinazione con altre pratiche estetiche come i massaggi linfatici e gli altri terapie che contribuiscono a facilitare l’eliminazione delle particelle adipose. Il macchinario utilizzato è dotato di computer e manipolo scorrevole che viene sostituito a seconda delle zone da trattare e da un tubo aspirante.

Avere un corpo tonico è il beneficio più grande che si trae dall’endomassaggio, infatti, alla fine del trattamento si nota subito l’area più ricompattata, definita e tonica.

Inoltre oltre che sulle tue gambe, il manipolo è utilizzato per rimettere in moto la circolazione del viso e, di conseguenza, ridurre i segni del tempo, rughe e imperfezioni. Poiché l’epidermide del viso è molto sottile, dopo l’endomassaggio i risultati sono quasi immediati, come rughe minimizzate al tatto e alla vista, mentre la tua pelle apparirà più liscia e compatta.

Cos’è l’Endomassaggio? Benefici e come funziona

Come anticipato, l’endomassaggio è una valida alternativa ai trattamenti per la cellulite e ritenzione idrica, come la liposuzione che è molto più invasiva e anche pericolosa. Questo metodo, di recente diffusione, consiste nell’utilizzo di un macchinario specifico con ventose e rulli che si applicano sulle gambe più che sul viso. Usando una combinazione di movimenti e pressioni può raggiungere i muscoli e i tessuti più profondi, contribuendo a ridurre la pelle a buccia d’arancia.

La pratica dell’endomassaggio comprende movimenti di petrissage (impastamento o pressione profonda), di taponement (picchettamenti), oltre che frizioni e compressioni. Questi movimenti hanno diversi scopi: stimolano il drenaggio linfatico e la circolazione sanguigna, riducono la ritenzione idrica e frantumano i depositi di grasso presenti nel tessuto sottocutaneo, che vengono poi eliminati insieme alle altre tossine attraverso il sistema linfatico.