Salute e benessere: i benefici di andare in bici

Mantenere il proprio corpo in salute non è mai facile, ma ci sono una serie di accortezze che permettono di tenere sempre alto il benessere. Una di queste è lo sport: praticare attività fisica è sicuramente il modo migliore per tenere sempre attivo il proprio corpo. In questo articolo ci concentriamo sui numerosi benefici dell’andare in bici, sport spesso sottovalutato ma molto completo.

I benefici di andare in bici per la salute

Pedalare è uno sport molto sottovalutato, ma insieme al nuoto è uno degli sport più completi per il nostro corpo e per la nostra salute. Vediamone alcuni benefici.

Protezione cardiovascolare

Andare in bici è un ottimo metodo per prevenire le malattie cardiovascolari; il muscolo cardiaco, infatti, si trova sempre in attività e in questo modo diventa più forte e resistente. Oltre a proteggere il cuore, pedalare migliora la circolazione sanguigna e la ventilazione polmonare, rafforzando i tessuti.

Aumenta l’energia e rende felici

Pedalare è un’attività che permette di alleviare lo stress, abbassando i livelli di tristezza e\o depressione. Andare in bici, infatti, è un’attività regolare che rilascia endorfine, migliorando l’umore complessivo e la salute mentale. Inoltre, se praticata con costanza, contribuirà a renderci più energici, allontanando la fatica e migliorando la capacità di concentrazione e la sensazione di vitalità. Chi pratica ciclismo, infine, è sempre più tonico e giovane rispetto agli altri, anche perchè pedalare può favorire un sonno più profondo e ristoratore, contribuendo a una migliore qualità del sonno complessiva.

Controllo del peso e sviluppo della muscolatura

Il ciclismo è un ottimo modo per bruciare calorie, indicato quindi per chi ha intenzione di perdere peso o, comunque, di tenersi in forma. Ovviamente non fa miracoli; innanzitutto va praticato con costanza e, in secondo luogo, va affiancato a un’ottima alimentazione e a un buon ritmo, che determina il numero di calore bruciate.

Oltre a bruciare, pedalare aiuta a tonificare ed, eventualmente, a sviluppare ulteriormente i muscoli delle gambe e della zona dorsale. A tal proposito, proprio per la particolare postura che si tende a mantenere quando si pedala, questa attività può essere utile per chi soffre di problemi di lombalgia, oltre a proteggere da malattie croniche o cardiache.

Sostenibilità

Utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto può contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria e delle emissioni di gas serra, favorendo la sostenibilità ambientale. Inoltre, nonostante i rischi a cui sono esposti, i ciclisti sono coinvolti in meno incidenti rispetto a quelli in cui sono coinvolti coloro che guidano automobili.

Come scegliere la bici giusta

Come in tutti i settori, non esiste la bicicletta migliore per eccellenza, ma vanno valutati alcuni fattori, come il tipo di ciclismo che si desidera praticare e il budget a disposizione. Ci sono infatti diverse tipologie di bici, dal diverso prezzo e progettate per scopi specifici, per esempio un tipo di strada o terreno in particolare. Altri fattori da considerare sono le dimensioni, che devono essere adatte al tuo corpo, e le specifiche tecniche, che determineranno le prestazioni su strada.

