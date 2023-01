Sono molti gli esercizi che si possono svolgere a casa, con sedie, scale, letti e tavoli per allenare glutei, cosce, addominali. Ma c’è di più: per mantenersi in forma possiamo approfittare del momento del divano per allenarci con il minimo sforzo e mantenerci in forma.

Ecco i migliori esercizi per gli addominali da fare sul divano.

Esercizi addominali da fare sul divano: migliori da provare

Chi l’ha detto che bisogna per forza andare in palestra per allenarsi e tenersi in forma? E’ possibile anche fare esercizi direttamente da stese e anche da sedute, mentre stiamo al cellulare, guardiamo la tv o mentre leggiamo un libro. Vediamo gli esercizi per addominali da fare direttamente sul divano.

Per mantenersi in forma e tenere gli addominali allenati, ecco gli esercizi da fare sul divano:

Sforbiciate con gambe in alto: mettetevi a pancia in su, alzando le gambe stese in alto. Effettuate delle aperture e chiusure di gambe incrociate, restando con i muscoli addominali contratti. Effettuate 40 aperture e chiusure in modo alternato.

Bicicletta con gambe in alto: stendetevi a pancia in su, alzando le gambe verso l’alto. Restate con le ginocchia leggermente piegate e simulate una pedalata.

Mantenete gli addominali contratti. Effettuate 40 pedalate per gamba.

Sit up per gli addominali: stendetevi a pancia in su, piegate le gambe e restate con i piedi appoggiati sul divano. Contraete in modo attivo gli addominali e alzando il busto fino a sedervi toccare le punte dei piedi. Scendete poi lentamente fino alla posizione di partenza. Quando salite e scendete, contraete gli addominali e mantenete attivi i muscoli del collo, senza flettere indietro la testa durante la discesa.

Ripetete per 20 volte.

Slanci alternati con gamba tesa a pancia in giù: stendetevi a pancia giù con la testa in posizione comoda. Distendete le gambe e alzatele verso l’alto in modo alternato senza staccare le anche dal divano. Contraete in modo attivo il gluteo.

Elevazione della gamba in quadrupedia: in ginocchio sul divano, una gamba è protesa indietro. Vai in appoggio sugli avambracci e solleva la gamba tesa portando il piede a martello alla massima altezza tu sia in grado di mantenere per qualche secondo. Cambia con l’altra gamba.