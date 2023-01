Dieta per controllare il colesterolo e la glicemia: cibi consigliati

La dieta per controllare colesterolo e glicemia è a base di tanta frutta e verdura. Ma non solo. Per controllare il colesterolo e la glicemia non bisogna fumare e bere alcol. Scopriamo in cosa consiste la dieta per combattere picchi di colesterolo e glicemia.

Dieta per controllare il colesterolo e la glicemia

La dieta per controllare il colesterolo e la glicemia è un regime alimentare su modello della dieta mediterranea, con ancora più attenzione alle fonti di carboidrati e di grassi saturi. Rispetto alla dieta mediterranea rimane valido il consiglio di abbondare con le verdure.

La dieta per controllare il colesterolo e la glicemia richiede un pochino più di attenzione per la frutta, limitando (come frequenza e/o quantità) quella più zuccherina (fichi, cachi, banane, uva, frutta essiccata come prugne e datteri).

Come fonte di carboidrati scegliere i cereali esclusivamente integrali, in porzioni moderate, evitando il più possibile gli zuccheri semplici e gli alimenti che li contengono.

Tra i latticini bisogna limitarsi a latte e yogurt (o altri fermentati) parzialmente o totalmente scremati e ricotta, mantenere sporadico il consumo di formaggi.

Scegliere sempre olio extravergine di oliva a crudo e spezie ed erbe aromatiche per condire i piatti, evitando l’eccesso di sale e i grassi animali.

Scegliere prevalentemente pesce e legumi limitando le carni, tra cui è bene favorire i tagli magri.

Inoltre bilanciare bene le fonti dei vari nutrienti ad ogni pasto sarà un ulteriore aiuto, in particolare per il controllo della glicemia.

Consigli della dieta per controllare colesterolo e glicemia

L’ipercolesterolemia, una delle nostre maggiori nemiche, si può combattere ricalibrando la nostra dieta settimanale. Si sa che bisogna evitare o ridurre il più possibile il consumo di dolci, troppo pane, troppa pasta, affettati, fritti, bevande zuccherate gassate e alcolici.

Grande spazio al pesce, ai vegetali crudi o cotti, ed è molto importante scegliere quale frutta mangiare. Perché può contribuire in modo importante a riportare alla normalità i valori di glicemia e colesterolo.

Ottimi contro i valori fuori scala di colesterolo Ldl e glicemia, sono melograno, mirtilli, bergamotto, pompelmo. Alla frutta fresca è utile associare quella secca: quindi spazio a noci, nocciole, mandorle, pistacchi (non salati).

