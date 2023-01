La dieta di Alessia Macari: come ha perso peso

Alessia Macari, ex personaggio di Avanti un altro, è diventata mamma. Dopo la gravidanza, però, è riuscita a perdere 15 chili. A due settimane dal parto l’ex Ciociara di Avanti un altro è già in forma smagliante. Vediamo la dieta che ha seguito Alessia Macari e come ha fatto a perdere peso, in poco tempo.

La dieta di Alessia Macari

La showgirl di origine irlandese Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro, è diventata mamma di Nevaeh lo scorso gennaio 2022. La neo mamma ha confessato che durante la gravidanza non ha fatto molta attenzione a ciò che mangiava, tanto da mangiare anche molta pizza con la Nutella.

Anche adesso la Macari racconta di avere la fortuna di perdere peso senza fare alcuna dieta.

“Ho mangiato tanta pizza con la Nutella, e ho sempre detto: ‘Ai chili ci penso dopo’. Anche ora non ci sto pensando, ma stanno andando via da soli. Avevo preso più di 15 chili, ero tutta pancia e liquidi”, ha confessato la Ciociara.

Alessia Macari consiglia a tutte le mamma di indossare la pancera: “E’ comodissima, mi trovo benissimo: l’ho messa tre giorni dopo il parto, mi sentivo strana e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ più stretta”, ha detto.

Davvero fortunata la showgirl, per genetica, ma c’è da dire che non aveva preso molti chili nemmeno in gravidanza e lei era già molto magra prima. “Il parto è andato benissimo ed è stato veloce – ha concluso sui social – Ho tolto quasi tutto e non so come. Cerco sempre d’indossare la pancera… Ero tutta pancia verso la fine e liquidi”, ha confessato ai suoi fan sui social

Alessia Macari e la perdita di peso

La showgirl ex modella ha anche raccontato, prima della gravidanza, di essere dimagrita a causa di stress e ansia. “Ho sofferto di ansia come molte ragazze della mia età. Pesavo 57 chili e ora la bilancia ne segna 48. Ma mi sono ripresa”. Oggi la modella si sente meglio e sul suo profilo Instagram pubblica foto in cui sorride e si divertente con sua figlia, come ogni giovane mamma. Ed è più in forma che mai.