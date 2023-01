Sono sufficienti pochi minuti al giorno per mantenere la colonna vertebrale sciolta, quindi migliorare la mobilità articolare e tenere lontani i dolori alla schiena. Vediamo i migliori esercizi per migliorare la mobilità della schiena e renderla più flessibile. Ecco come fare.

Migliorare la mobilità della schiena: i migliori esercizi

Avere una schiena flessibile e non avvertire fastidi da postura migliora la qualità della vita. Lo sa bene chi soffre di questi disturbi e che non sa più che posizione mantenere per un po’ di pace durante la giornata. In caso di rigidità, è possibile eseguire semplici movimenti per migliorare la mobilità articolare di schiena e spalle. Ecco i migliori da provare per la mobilità della schiena.

Mezzo ponte 3 serie da 20 ripetizioni. L’idea dell’esercizio è solo quella di mobilità e non rafforzare glutei o core. Ecco come eseguirlo: sdraiata a terra flettere le gambe e appoggiare i talloni vicino ai glutei. Le braccia sono distese lungo l’asse del corpo, tanto che è possibile sfiorare i talloni con le dita delle mani. Inspirando sollevo il bacino ed espirando scendo.

L’esercizio del Cobra: sdraiati sulla pancia, gambe attive e collo del piede premuto per terra.

Il coccige è leggermente tirato verso il pube, la schiena allungata. Le mani sono accanto al petto, i polsi sotto le spalle, i gomiti vicini al torso.

Cat Camel 3 serie da 10 reps. Aumentare le reps gradualmente: si svolge in posizione quadrupede per annullare parzialmente l’effetto della forza di gravità sulla schiena, mobilizzare in flessione, cioè descrivendo una gobba portando il capo verso il basso, lentamente tornare alla posizione iniziale e invertire la curva, estendendo la colonna e portando il viso verso l’alto.

Good Morning: fare 3 serie da 10 reps

Partendo dalla posizione eretta, con il bilanciere sulle spalle (posizione di partenza identica ad uno squat), “sbloccate” le ginocchia, ovvero tenetele leggermente piegate, e andate indietro con il sedere per flettere l’anca.