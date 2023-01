Gli esercizi di Kegel del dottor omonimo sono diventati famosi soprattutto per le donne in gravidanza. Vediamo di cosa si tratta e tutti i celebri esercizi di tonificazione del pavimento pelvico, che spesso appaiono nei corsi pre parto. Scopriamo se si possono realmente fare in gravidanza.

Esercizi di Kegel: di cosa si tratta

Prepararsi al parto con un allenamento mirato è sicuramente importante in vista di un parto naturale. E all’interno di un corretto percorso di preparazione non va dimenticata anche una preparazione del perineo altrettanto mirata per evitare le lacerazioni perineali.

Dei muscoli di questa area si occupava il dottor Kegel (1894 – 1972 ginecologo statunitense), del quale forse hai sentito parlare per i suoi famosi esercizi di tonificazione del perineo.

Il bravissimo dott. Kegel aveva infatti fatto degli studi sulla forza dei muscoli del perineo ideato due bellissimi esercizi – che poi col tempo sono stati implementati – che sono risultati effettivamente utili per risolvere i problemi delle donne che soffrono di incontinenza urinaria.

Se durante la gravidanza hai questo tipo di problemi, gli esercizi di Kegel possono esserti in parte utili. Tuttavia, anche moltissime future mamme, che non soffrono di incontinenza urinaria durante la gravidanza, si sentono consigliare questi esercizi in vista del parto.

Al contrario, però, una ricerca scientifica ha dimostrato chiaramente che questi esercizi, fatti fare alle donne durante la gravidanza, “non determinano una significativa diminuzione dell’incontinenza urinaria postpartum o della forza del pavimento pelvico”.

Esercizi di Kegel: si possono fare in gravidanza?

Anche gli esercizi di Kegel rientrano tra gli esercizi di tonificazione del perineo e dunque non servono e non vanno fatti in gravidanza. Anzi, possono solo complicare il parto.

D’altronde il dottor Kegel non ha mai sostenuto che i suoi esercizi servono alle donne che devono partorire.

Pertanto questi esercizi non possono essere proposti e/o fatti fare alle future mamme e non possono entrare a far parte dei programmi di preparazione al parto.

Sono invece esercizi ottimi da fare nel post parto, quando possono essere utili, eventualmente, per tonificare i muscoli della zona perineale.