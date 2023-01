Dieta: come perdere gli ultimi difficili chili

Iniziare un percorso dietetico non è mai semplice e, dopo qualche difficoltà, è possibile ottenere ottimi risultati. Verso la fine della dieta, capita che non si riesca a perdere gli ultimi chili per una serie di fattori che influiscono. Scopriamo insieme cosa accade e come fare a essere soddisfatti del proprio percorso.

Dieta: come perdere ultimi chili

Quando si segue una dieta, un regime alimentare dimagrante e si è quasi alla fine del proprio percorso, sembra che sia molto difficile perdere gli ultimi chili. A questo proposito, gli esperti affermano che giunge un momento, in questa fase, noto come plateau di perdita di peso, che è definito come uno stallo sulla bilancia per cui si hanno delle difficoltà.

Nonostante si continui a seguire il regime alimentare iniziato poc’anzi, con tutta una serie di accorgimenti, a cominciare dall’alimentazione e dall’attività fisica, sembra che, dopo un periodo in cui si riusciva a perdere peso con rapidità, si faccia fatica a smaltire gli ultimi chili in eccesso, arrivando a un punto di non ritorno.

La difficoltà di non riuscire a perdere gli ultimi chili sicuramente è sinonimo di frustrazione e rabbia verso quei soggetti che hanno cominciato un percorso dimagrante, ma non possono ancora essere del tutto soddisfatti dei risultati raggiunti. In base al parere degli esperti, vi è una spiegazione a questa difficoltà.

Sapere quali sono le cause è molto importante perché invita a non perdersi d’animo e riuscire a ottenere il dimagrimento e il fisico tanto sognato. Non bisogna arrendersi o mollare, ma bastano semplicemente alcuni accorgimenti nel proprio piano alimentare. In questa fase, quando si assumono poche calorie, il corpo consuma meno e, quindi, si ha maggiori difficoltà di dimagrire.

Dieta: come perdere ultimi chili: consigli

Secondo gli studi effettuati, sembra che il periodo di stallo, in cui non si riesce a dimagrire, pur seguendo la dieta, si abbia in un periodo tra i 3 e i 6 mesi dall’inizio del proprio percorso dimagrante. Bisogna anche capire e valutare bene la percentuale di massa grassa e magra del corpo, dal momento che le proprie abitudini possono non favorire il giusto dimagrimento.

Per riuscire quindi a perdere gli ultimi chili e riacquisire il proprio peso forma, bisogna cercare di concentrarsi sulle porzioni dei vari alimenti durante il giorno. Le calorie maggiori devono essere consumate durante la colazione, mentre si va a ridurle nel pranzo e la cena. La colazione non è solo il pasto più importante, ma anche quello in cui si bruciano più calorie.

Per questa ragione, per una dieta così intermittente, è bene cercare di consumare una colazione alquanto abbondante diminuendo le porzioni del pasto serale. Nel caso si mangiasse fuori a casa a causa del lavoro, può essere utile, per continuare il percorso dimagrante intrapreso, optare per dei pasti sostituitivi. Per quanto riguarda l’attività fisica, non solo allenamenti cardio, ma anche altri che vanno ad aumentare la forza.

Gli esperti consigliano di favorire il consumo dei macronutrienti, quindi privilegiare le proteine invece dei carboidrati. Le diete chetogeniche o l’intermittente sono considerate valide da seguire poiché aiutano a superare questa fase ritenuta di stallo. Una ottima idea è usare il diario alimentare, non solo per prendere nota dei progressi, ma anche per i vari alimenti che si consumano in modo da non incappare in errori.

Dieta come perdere i chili finali: miglior integratore naturale

Dal momento che, perdere gli ultimi chili è molto difficile, per non mollare e continuare con i progressi fatti, si consiglia di abbinare alla dieta un buon integratore come Spirulina Ultra che permette di ottenere i giusti benefici e risultati. Un prodotto naturale di origine italiana adatto da essere introdotto in un regime ipocalorico per agevolare il dimagrimento.

Una formula che combatte gli accumuli di adipe in eccesso dal momento che brucia le calorie, smaltisce i grassi in eccesso, contribuendo a una buona digestione e a un rafforzamento del metabolismo. Inoltre, regola la fame nervosa, oltre ad apportare il minor numero di calorie nell’organismo.

Proprio grazie ai suoi benefici è riconosciuto dagli esperti come il miglior rimedio naturale per perdere i chili finali. Inoltre è anche notificato come sicuro e attendibile anche dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore è considerato particolarmente efficace proprio perché ricco di una serie di componenti che non causano danni all’organismo dal momento che sono privi di effetti collaterali. infatti, al suo interno agevolano il dimagrimento componenti come l’alga spirulina che arresta l’adipe in eccesso e la gymnema che regola la fame nervosa stimolando il metabolismo di carboidrati e lipidi.

Il consumo di una o due compresse con un po’ di acqua prima dei pasti è l’indicazione corretta per tornare rapidamente in forma.

Una formula come Spirulina non risulta disponibile nei negozi o Internet, ma bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i dati personali e si riceve la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto ha un costo di 49,99€ per 4 confezioni con pagamento possibile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere in 2-3 giorni lavorativi.