L’allenamento arriva direttamente a casa tua. Proprio sul divano, senza scomodarti, ti puoi allenare anche per rassodare l’interno coscia. Ciò che ti serve è un abbigliamento comodo, il divano, un cuscino. Scopriamo insieme i migliori esercizi per l’interno coscia da fare sul divano.

Esercizi interno coscia da fare sul divano

Rassodare l’interno cosce è l’obiettivo di moltissime donne. Questa zona, infatti, specie con l’avanzare degli anni, tende a perdere tono. E anche la funzionalità dei muscoli ne risente. L’allenamento sul divano porta ad avere dei buoni risultati come gli esercizi che si svolgono sul tappetino.

I tempi per raggiungere i risultati dipendono sempre dall’intensità, dalla costanza, dalla continuità, dal tipo di esercizio che si sceglie di svolgere in base al proprio livello fitness e dalla condizione fisica di partenza (intesa come massa grassa).

Ecco alcuni esercizi per l’interno coscia:

Squat con alzata delle braccia in alto: siediti sul divano, con le ginocchia piegate a 90 gradi. Afferra tra le mani un cuscino e alzalo sopra la testa. Alzati e siediti dal divano. Resta con le braccia in alto e non superare le dita dei piedi con le ginocchia mentre ti alzi e siedi. Ripeti 3 giri per 20 volte, con una breve pausa tra una ripetizione e l’altra.

Slancio della gamba in alto distesa su un fianco: sdraiata sul divano con il fianco destro. Tieni la testa e le braccia in una posizione comoda, puoi usare anche un cuscino da tenere sotto la parte laterale della testa. Tieni la gamba sotto leggermente piegata e quella sopra distesa con il tallone sulla stessa linea della spalla. Effettua 20 slanci in alto con la gamba sinistra e ripeti 3 giri con una breve pausa, sempre dallo stesso lato. Portati sul fianco sinistro e ripeti.

In piedi piega e stendi la gamba con le mani in appoggio sul divano: portati con le mani in appoggio sul bracciolo del divano. Resta con la schiena e le braccia dritta e i talloni sotto le anche. Piega e stendi la gamba destra per 20 volte e poi ripeti con la gamba sinistra. Ripeti 3 giri per ogni gamba, con una breve pausa tra una serie e l'altra.

Gli effetti dell’inattività sul fisico

Il 39% della popolazione adulta italiana è sedentaria e solo il 25% pratica sport in modo continuativo: sono i dati che emergono da una ricerca dell’Istat sulla pratica sportiva in Italia nel 2016. Numeri allarmanti, se si pensa che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inattività fisica rappresenta uno dei principali fattori di rischio di mortalità, responsabile del 10% dei decessi in Europa.

Quindi, per mantenere un buono stato di salute, adulti e anziani dovrebbero praticare almeno 150 minuti a settimana di attività fisica di tipo aerobico a intensità moderata, mentre bambini e giovani almeno 60 minuti al giorno. Ma, purtroppo, le statistiche rivelano che più di un terzo della popolazione adulta non lo fa.

Bisogna sempre trovare un po’ di tempo per fare sport, sia per i benefici sul corpo che sulla mente.