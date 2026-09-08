Eventi estivi: yoga, mostre e avventure all’aperto

L’estate è la stagione perfetta per rigenerare corpo e mente, partecipando a eventi che uniscono benessere, cultura e avventura. Tra le numerose iniziative in programma, spiccano le lezioni di yoga all’alba, le mostre d’arte contemporanea e le escursioni in mountain bike. Questi appuntamenti, sparsi tra giugno e settembre, offrono l’opportunità di vivere esperienze uniche e rigeneranti.

In un’epoca in cui il ritmo frenetico della vita quotidiana ci allontana dalla natura, queste iniziative rappresentano un’occasione preziosa per ritrovare il contatto con se stessi e con l’ambiente circostante. Che tu sia un appassionato di yoga, un amante dell’arte o un avventuriero, c’è qualcosa di speciale che ti aspetta.

Yoga all’alba con vista lago

Ogni lunedì e giovedì, dal 8 giugno al 3 settembre dalle 7:15 alle 8:15 si tengono lezioni di yoga presso il Piazzale Porto Dusano. Queste sessioni, guidate da un’insegnante esperta, sono pensate per iniziare la giornata nel modo migliore, in un contesto suggestivo con vista sul lago. Per partecipare, è consigliato portare con sé un tappetino da yoga, una bottiglia d’acqua e un cappellino. La partecipazione è a donazione libera, rendendo l’evento accessibile a tutti. In caso di pioggia, le lezioni saranno annullate.

Mostre d’arte e rievocazioni storiche

Per gli amanti dell’arte e della storia, la stagione estiva offre diverse opportunità. Dal 11 luglio al 27 settembre tutti i giorni tranne il martedì, è possibile visitare la mostra Materia Primordiale di Massimiliano Rosa e Matteo Cretti, presso Via della Rocca. Questa esposizione rappresenta un viaggio attraverso le opere degli artisti, esplorando temi legati alla natura e alla creatività.

Un altro appuntamento imperdibile è la rievocazione storica La Rocca e il Leone che si terrà il 12 e 13 settembre sempre in Via della Rocca. Questo evento riporta in vita momenti storici significativi, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Avventure in mountain bike

Per chi preferisce l’azione e l’avventura, ogni giovedì dal 18 giugno al 10 settembre sono organizzate escursioni in mountain bike lungo Via Papa Giovanni Paolo II. Queste uscite sono l’ideale per esplorare i sentieri circostanti, godendo della bellezza del paesaggio e migliorando la propria forma fisica. Le escursioni sono adatte a tutti i livelli di preparazione, rendendo l’esperienza accessibile anche ai principianti.

Infine, il 19 settembre non perderti il Palio delle Frazioni in Via del Rio. Questo evento tradizionale celebra la comunità locale con gare e competizioni che coinvolgono tutte le età. È un’occasione perfetta per socializzare e divertirsi in un’atmosfera festosa.

L’estate è il momento ideale per partecipare a eventi che arricchiscono la mente e il corpo. Che tu scelga di praticare yoga all’alba, visitare mostre d’arte, esplorare sentieri in mountain bike o partecipare a rievocazioni storiche, ogni esperienza ti lascerà ricordi indimenticabili e un senso di benessere profondo.