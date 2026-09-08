Yoga in montagna: benessere e mobilità a Bormio con Matteo Russo

La montagna offre un palcoscenico perfetto per pratiche di benessere che uniscono corpo e mente. A Bormio, Matteo Russo propone sessioni di yoga in giardino che promettono di risvegliare il corpo e migliorare la mobilità, ideali per iniziare la giornata con energia e consapevolezza.

Queste attività sono pensate per tutti, dai principianti agli appassionati di sport, offrendo un momento di respiro e presenza immersi nella natura. Non è necessaria alcuna esperienza precedente, rendendo l’esperienza accessibile a chiunque desideri muoversi e respirare meglio durante la propria vacanza.

Mountain Morning Yoga & Breakfast: un risveglio rigenerante

L’11 agosto 2026, il Meublé Cima Bianca ospita una sessione di yoga mattutino seguita da una colazione salutare. La pratica è progettata per migliorare la mobilità e la consapevolezza del respiro, preparando i partecipanti a esplorare la montagna con una mente più presente.

L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga o si sente poco flessibile. Le opzioni di partecipazione includono solo la sessione di yoga a €15 o yoga più colazione a €25 che comprende bevanda, spremuta, yogurt, torta o croissant. Le prenotazioni possono essere effettuate presso la reception del Meublé Cima Bianca o contattando Matteo Russo al +39 347 2951581.

Yoga energizzante in giardino con Matteo Russo: una settimana di benessere

Dal 18 al 25 agosto 2026, Matteo Russo propone una serie di sessioni di yoga energizzante nel giardino del Meublé Cima Bianca. Queste pratiche sono pensate per risvegliare il corpo e migliorare la mobilità, offrendo un momento di respiro e presenza nella cornice suggestiva della montagna.

Le sessioni sono aperte sia agli ospiti della struttura sia a partecipanti esterni, senza richiedere alcuna esperienza precedente. Che siate escursionisti, ciclisti, sportivi o semplicemente alla ricerca di un momento di benessere, queste pratiche sono pensate per aiutarvi a ritrovare mobilità, respiro e presenza durante il soggiorno in montagna.

L’obiettivo: benessere e piacere

L’obiettivo di queste sessioni non è la performance, ma il piacere di stare bene e godersi al meglio la propria vacanza. Le pratiche sono pensate per essere accessibili e benefiche per tutti, offrendo un momento di relax e rigenerazione immersi nella natura.

Che siate alla ricerca di un’attività per iniziare la giornata con energia o semplicemente desideriate migliorare la vostra mobilità, queste sessioni di yoga in montagna offrono un’esperienza unica di benessere e connessione con la natura.