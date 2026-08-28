Ondate di calore in Italia: le città più colpite e i consigli per affrontare il caldo

L’Italia si trova nuovamente sotto l’assedio di un’ondata di caldo intenso, con temperature che raggiungono picchi preoccupanti. Dopo una breve tregua, il caldo africano è tornato a investire il paese, soprattutto al Centro-Sud.

Il Ministero della Salute ha emesso un’allerta per il rischio salute in diverse città, con otto città che hanno ricevuto il bollino rosso per il caldo estremo. Tra queste, BariCagliariCampobassoCataniaLatinaMessinaPalermo e Reggio Calabria.

Le città più colpite e le previsioni

Le temperature stanno raggiungendo livelli critici, con picchi che superano i 36° in alcune zone. Il Centro-Nord è leggermente più fortunato, con la maggior parte delle città che ricevono bollini gialli e verdi.

Il Piemonte è una delle regioni più colpite, con Torino che continua a essere in allerta rossa. Le temperature nella città piemontese raggiungeranno il picco di 36° nel pomeriggio di martedì 1° luglio.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte le temperature elevate persisteranno per almeno tre giorni consecutivi con un livello di allerta 3 per Torino. Le infiltrazioni d’aria fresca saranno poche e sporadiche, con qualche rovescio previsto per il pomeriggio di lunedì 30 giugno e martedì 1° luglio.

In totale, 17 città raggiungeranno picchi di calore tali da essere descritte come bollino rosso nella giornata del 1° luglio. Tra queste, oltre a Torino, ci sono MilanoBresciaVeronaBolzanoGenovaTriesteBolognaFirenzeAnconaPerugiaViterboRomaLatinaRietiFrosinone e Palermo. Campobasso si aggiungerà alla lista nella giornata di mercoledì 2 luglio.

Le conseguenze del caldo estremo

Il caldo estremo non solo mette a rischio la salute delle persone più vulnerabili, ma ha anche un impatto significativo sull’ambiente e sull’economia. In Puglia ad esempio, le temperature elevate stanno causando danni alle coltivazioni, con perdite che raggiungono il 60% in alcune aree.

Le autorità locali stanno adottando misure per mitigare gli effetti del caldo, come l’apertura di centri di raffreddamento e la distribuzione di acqua potabile. Tuttavia, la situazione rimane critica, con temperature che continuano a salire.

Il climatologo del CNR ha avvertito che le temperature estreme potrebbero persistere almeno fino al 18 agosto con un possibile calo delle temperature dopo Ferragosto. Tuttavia, la situazione rimane incerta e le previsioni potrebbero cambiare rapidamente.

È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e adottare misure per proteggersi dal caldo estremo, soprattutto per le persone più vulnerabili.