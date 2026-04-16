Evento a Roma su dieta mediterranea e nuove linee guida per la prevenzione cardiovascolare

Mercoledì 22 aprile 2026 l’Aula Master dell’Università Europea di Roma ospiterà un convegno focalizzato sui benefici cardiovascolari della dieta mediterranea. L’incontro, pensato per mettere a confronto esperti accademici e clinici, vuole mettere in rilievo le evidenze che collegano abitudini alimentari e riduzione del rischio cardiometabolico, offrendo al tempo stesso strumenti concreti per la pratica quotidiana. Questo appuntamento rappresenta un momento di sintesi tra ricerca e trasferimento delle conoscenze in sanità pubblica.

Obiettivo centrale è la presentazione delle prime linee guida italiane dedicate all’applicazione della dieta mediterranea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari: un documento pensato per operatori sanitari, decisori e cittadini. L’iniziativa è promossa con il patrocinio di Regione Lazio, OMCeO Roma e SIPREC, e intende favorire il dialogo tra istituzioni e professionisti sulla necessità di integrare l’alimentazione nelle strategie di prevenzione.

Perché la dieta mediterranea tutela il cuore

La dieta mediterranea non è solo un modello culinario, ma un vero e proprio stile di vita che combina alimenti ricchi di nutrienti protettivi. Frutta, verdura, cereali integrali, legumi, pesce e olio extravergine d’oliva forniscono un mix di antiossidanti, fibre e grassi monoinsaturi che contribuiscono a ridurre l’infiammazione sistemica e i fattori di rischio cardiometabolico. Integrare questo modello nella routine quotidiana significa agire su ipertensione, dislipidemia e insulino-resistenza, elementi chiave nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Evidenze scientifiche

Negli ultimi decenni studi osservazionali e trial clinici hanno accumulato dati robusti sulla relazione tra aderenza alla dieta mediterranea e riduzione degli eventi cardiovascolari. Meta-analisi e revisioni sistematiche confermano una diminuzione del rischio di infarto e ictus in soggetti con elevata adesione al modello mediterraneo. L’incontro di Roma offrirà una panoramica critica delle evidenze di qualità, mettendo in luce punti di forza e limiti degli studi attuali e le implicazioni per la pratica clinica quotidiana.

Impatto clinico ed economico

Oltre ai benefici per la salute individuale, l’adozione diffusa della dieta mediterranea può tradursi in significative ricadute economiche per il sistema sanitario. Riduzioni di ospedalizzazioni e complicanze croniche si traducono in minori costi diretti e indiretti; per questo motivo le linee guida propongono anche valutazioni di costo-efficacia. Durante il convegno verranno discussi scenari pratici per le politiche sanitarie, con esempi di interventi che integrano nutrizione, prevenzione e gestione clinica per ottenere risparmi sostenibili e migliori esiti di salute.

Le prime linee guida italiane

Le nuove linee guida italiane presentate nell’evento raccolgono raccomandazioni basate su evidenze internazionali adattate al contesto nazionale. Il documento offre indicazioni operative per promuovere l’aderenza alla dieta mediterranea nei diversi setting: dalla medicina di base alla cardiologia, dalla nutrizione clinica alle politiche di salute pubblica. Le raccomandazioni includono suggerimenti su educazione alimentare, strumenti di valutazione dell’aderenza e percorsi di follow-up, con un approccio pluridisciplinare e centrato sul paziente.

Obiettivi e destinatari

Le linee guida sono pensate per una pluralità di destinatari: operatori sanitari (medici, dietisti, infermieri), amministratori sanitari, ma anche cittadini interessati a migliorare la propria dieta. L’intento è favorire una traduzione immediata delle evidenze in pratiche cliniche e programmi di prevenzione, offrendo strumenti formativi e materiali informativi. Il convegno fungerà da piattaforma per illustrare strumenti pratici, come schede nutrizionali e percorsi formativi, utili per promuovere l’adozione sostenibile del modello mediterraneo.

Evento, formazione e prossimi passi

Oltre alla presentazione ufficiale, la giornata prevede sessioni di confronto tra ricercatori e professionisti su implementazione e valutazione degli interventi nutrizionali. I partecipanti potranno scaricare il programma e accedere a materiali di approfondimento per proseguire il percorso formativo. La collaborazione con SIPREC garantisce un filo diretto con iniziative di formazione continua e aggiornamento professionale, utili per consolidare le competenze necessarie a tradurre le raccomandazioni in azioni concrete sul territorio.

Partecipazione e networking

Chi partecipa avrà l’opportunità di entrare in contatto con gruppi di ricerca e reti cliniche impegnate nella prevenzione cardiovascolare, favorendo scambi di pratiche e progetti condivisi. L’appuntamento diventa così non solo una presentazione formale delle linee guida italiane, ma anche un’occasione per costruire percorsi collaborativi tra istituzioni, professionisti e comunità, con l’obiettivo di diffondere un approccio preventivo fondato sull’alimentazione e stili di vita salutari.