Perché la dieta mediterranea è patrimonio e pratica di prevenzione a Bergamo

La dieta mediterranea è oggi considerata non solo un modello nutrizionale di eccellenza ma anche un patrimonio culturale che connette salute, territorio e pratiche sociali. Studi internazionali e associazioni mediche evidenziano come un’alimentazione basata su frutta, verdura, cereali integrali, legumi, olio extravergine d’oliva e un moderato consumo di pesce e latticini contribuisca a ridurre il rischio di malattie croniche, tra cui alcuni tumori. In questo quadro, l’attenzione non è solamente biologica: la scelta di cibi locali e stagionali sostiene la biodiversità e promuove modelli di consumo più sostenibili.

Dal punto di vista culturale, la dieta mediterranea è stata riconosciuta dal UNESCO come patrimonio culturale immateriale dal 2010, e recentemente anche la cucina italiana ha ottenuto un riconoscimento che valorizza l’insieme delle pratiche gastronomiche. Questa doppia valenza — sanitaria e culturale — è al centro delle attività promosse a Bergamo nell’ambito della rassegna “Insieme si può. Insieme funziona 2026”, un ciclo di incontri e iniziative dedicate alla prevenzione e alla promozione di stili di vita salutari.

Benefici per la salute e prevenzione

Le evidenze scientifiche collegano la dieta mediterranea a una diminuzione della mortalità per cause oncologiche e cardiovascolari: secondo dati diffusi da enti specialistici, un’adozione costante di questo modello alimentare riduce il rischio di alcune neoplasie e contribuisce a proteggere il materiale genetico dall’azione dannosa dei radicali liberi grazie all’alto contenuto di antiossidanti. Allo stesso tempo, il modello è efficace nella prevenzione del diabete di tipo 2, dell’obesità e di malattie neurodegenerative, migliorando la qualità di vita complessiva attraverso abitudini alimentari sostenibili e moderate.

Meccanismi nutrizionali e protezione

La protezione offerta dalla dieta mediterranea si basa su componenti nutritive specifiche: fibre, acidi grassi monoinsaturi dell’olio extravergine d’oliva, acidi grassi omega-3 dal pesce, e composti fenolici presenti in frutta e verdura. Questi elementi agiscono come scudi biologici che limitano lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica, due processi implicati nell’insorgenza di molte patologie. Integrare tali alimenti nella routine quotidiana risulta quindi una strategia preventiva semplice ma scientificamente fondata.

Patrimonio culturale, educazione e comunità

Oltre all’aspetto sanitario, la dieta mediterranea valorizza il momento del pasto come occasione di socialità e trasmissione di saperi: la convivialità, l’uso di prodotti del territorio e la stagionalità sono elementi che contribuiscono a preservare tradizioni locali e a sostenere l’economia. Progetti come “Insieme si può. Insieme funziona 2026” mirano a diffondere questi valori coinvolgendo scuole, istituzioni e associazioni del territorio per costruire una cultura della prevenzione che parta dalle giovani generazioni.

Iniziative locali e calendario

Il primo appuntamento della rassegna è fissato per lunedì 30 marzo all’Auditorium dell’ISIS Guido Galli di Bergamo con l’incontro “La dieta mediterranea patrimonio UNESCO: perché?”, promosso da LILT Bergamo in occasione della Settimana nazionale di prevenzione oncologica 2026. Interverranno relatori tra cui Raul Calzoni, Alice Garnero, Rossella Lamera, Marcella Messina, Francesca Orsini, oltre a studenti dell’istituto. Durante l’evento saranno presentati piatti preparati dagli alunni e la registrazione sarà poi resa disponibile sui canali ufficiali della rassegna.

Prima dell’incontro del 30 marzo sono previste attività informative dal 24 al 27 marzo in diversi punti della città e della provincia: banchetti alla Casa della Comunità di Borgo Palazzo, presso Humanitas Gavazzeni, Hospital Street dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Ospedale di Treviglio-Caravaggio, Ospedale Bolognini di Seriate, AST di Bergamo e Casa di Comunità di Clusone. A Clusone, il 26 marzo è programmata la tradizionale “Passeggiata della salute” con tappe gastronomiche che proporranno pane, miele, yogurt e olio come simboli della dieta mediterranea.

Rete di partner e prospettive

La rassegna è organizzata da una rete ampia di associazioni di volontariato e sostenuta da enti sanitari e istituzionali: tra i promotori figurano LILT Bergamo, ACP, AOB, AVIS Provinciale Bergamo e altre realtà locali, con il patrocinio di ATS Bergamo, ASST Bergamo Est e Ovest, Humanitas e altri partner. Nel corso dell’anno il progetto proseguirà con ulteriori appuntamenti, tra cui temi come la donazione di midollo, sangue e plasma (19 maggio 2026), l’oblio oncologico (30 ottobre 2026), l’importanza delle cure palliative precoci (14 novembre 2026) e la prevenzione del tumore al pancreas (21 novembre 2026), tutti pensati per informare e coinvolgere la comunità.

In sintesi, la promozione della dieta mediterranea a Bergamo si situa all’intersezione tra scienza, cultura e impegno civico: un approccio che punta non solo a migliorare la salute individuale ma anche a rafforzare il tessuto sociale, educativo ed economico del territorio attraverso pratiche sostenibili e condivise.