Come la meditazione integra la psicologia clinica per gestire stress e dolore

La relazione tra meditazione e pratica clinica non è più solo materia filosofica: oggi cresce l’interesse della comunità scientifica per il ruolo della consapevolezza nella gestione dello stress e del dolore. Questo testo presenta le informazioni essenziali sull’iniziativa pubblica con il dottor Gioacchino Pagliaro, illustrando obiettivi, contesto scientifico e modalità pratiche per avvicinarsi a queste tecniche.

L’evento è promosso dal Centro Studi Tibetani Tenzin Ciö.Ling e segnato dal sostegno della LILT Sondrio, a testimonianza di una visione integrata della salute che combina aspetti fisici e psicologici. Partecipare significa ascoltare conoscenze consolidate e sperimentare personalmente alcune pratiche, in un percorso pensato sia per la cittadinanza sia per i professionisti della salute.

Il programma e le modalità di partecipazione

La serata introduttiva si terrà il venerdì 13 marzo alle ore 20.30 presso il Cinema Excelsior di Sondrio. L’incontro è a ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione. Per riservare un posto è possibile chiamare il numero 328 768 9759. Durante la conferenza il relatore presenterà concetti teorici e esempi clinici sull’integrazione tra psicologia e meditazione.

Sessione esperienziale e luogo

Per chi desidera mettere in pratica quanto illustrato, è prevista una sessione esperienziale il sabato 14 marzo alle ore 9.30 presso il Centro Tenzin Ciö.Ling, situato in Galleria Parravicini 8, Sondrio. Questa mattinata offre l’opportunità di sperimentare esercizi guidati direttamente dal dottor Pagliaro, utili per avviare una pratica quotidiana orientata al benessere psicofisico.

Chi è il relatore e quale esperienza porta

Il dottor Gioacchino Pagliaro è uno psicologo e psicoterapeuta che da decenni lavora all’incrocio tra ricerca e intervento clinico. La sua esperienza professionale risale agli anni Novanta, quando presso l’allora USL di Chiavenna promosse la nascita del primo Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia formato esclusivamente da psicologi. Quell’ambiente ha favorito l’introduzione di pratiche meditative all’interno dei percorsi terapeutici, con un approccio sistemico e orientato alla persona.

Approccio e risultati

Il metodo proposto unisce strumenti psicoterapeutici tradizionali a tecniche di consapevolezza sperimentate e valutate nella letteratura scientifica. L’obbiettivo è potenziare le risorse individuali per la gestione dello stress e del dolore, migliorare l’equilibrio emotivo e supportare i percorsi di cura. Diversi studi internazionali confermano come programmi basati sulla mindfulness e sulla meditazione possano ridurre sintomi ansiosi e influire positivamente sulla percezione dolorosa.

Perché integrare meditazione e trattamento clinico

Integrare la meditazione in contesti clinici significa riconoscere il valore delle pratiche di consapevolezza come complementari agli interventi psicologici e medici. L’approccio non mira a sostituire terapie farmacologiche o psicoterapie strutturate, ma a fornire strumenti pratici che i pazienti possono usare quotidianamente per autoregolarsi e migliorare la qualità della loro vita.

In particolare, la meditazione può offrire strategie per il controllo dell’attenzione, la modulazione delle emozioni e la riduzione della ruminazione mentale. Questi benefici si traducono spesso in una migliore adesione ai percorsi di cura e in una percezione complessiva di maggiore benessere.

Cosa aspettarsi partecipando all’evento

La conferenza sarà una combinazione di presentazione teorica, testimonianze e riferimenti a sviluppi scientifici recenti. I partecipanti potranno porre domande e confrontarsi con il relatore. La sessione pratica del sabato offrirà invece esercizi guidati concepiti per essere facilmente ripetuti a casa, permettendo a chiunque di avviare o consolidare una routine di meditazione.

La proposta è pensata per un pubblico ampio: cittadini interessati al proprio benessere, operatori sanitari desiderosi di aggiornamento e professionisti che vogliono valutare l’inserimento delle tecniche di consapevolezza nei propri percorsi terapeutici. L’invito alla partecipazione è esteso e gratuito, con la raccomandazione di prenotare il posto chiamando il numero 328 768 9759.

Questo ciclo di appuntamenti rappresenta un esempio concreto di come cultura, ricerca e pratica possano incontrarsi per promuovere una salute integrata. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 328 768 9759. Partecipare significa raccogliere strumenti concreti per la gestione di stress e dolore e avviare un percorso di miglioramento personale guidato da competenze consolidate.