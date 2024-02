Molto spesso, soprattutto con il caldo in estate, capita di uscire di casa di corsa con i capelli ancora bagnati. Ecco perché fa male e quali sono le conseguenze.

Fa male uscire con i capelli bagnati?

Spesso è forte la tentazione di rinunciare all’asciugatura dei capelli che ruba tanto tempo e fatica, e si decide di uscire di corsa di casa con i capelli ancora bagnati. Questa però è una cattiva abitudine e come dicono diversi esperti, da anni, ci sono conseguenze per la salute. Cosa accade, quindi, quando usciamo con i capelli bagnati?

L’umidità provoca un notevole deterioramento della membrana cellulare responsabile della lucentezza e della forza dei singoli capelli. Inoltre i residui d’acqua indeboliscono il follicolo pilifero, che consente ai nostri capelli di rimanere ben attaccati al cuoio capelluto. Uscendo con i capelli bagnati si rischia dunque di favorire una perdita precoce della chioma.

I capelli bagnati sono dunque molto più deboli di quelli asciutti e tendono a spezzarsi più facilmente. L’umidità in eccesso, inoltre può causare la nascita di funghi soprattutto in quei casi in cui si opta per dormire con i capelli bagnati, facendo diventare il cuscino un ambiente idoneo alla proliferazione di germi.

Chi soffre di artrosi oppure ha delle contratture muscolari deve ricordare di asciugarsi i capelli. In questi casi, uno sbalzo di temperatura, un colpo d’aria o anche un capello bagnato possono scatenare la cervicalgia. In generale uscire con i capelli bagnati non ti farà ammalare. Ci sono però, come visto, motivi legati proprio al capello e alla sua salute.

Fa male uscire con capelli bagnati? Conseguenze

Una delle credenze più comuni e popolari è che uscire con i capelli bagnati faccia male e in inverno possa causare malattie, come raffreddore, dolori alla gola etc. In realtà questa affermazione è più un falso mito che una verità.

L’umidità in sé infatti non è una causa diretta di malattia. Le infezioni invernali, come il raffreddore e l’influenza, sono causate da virus, non dalla condizione dei capelli. Uscire con i capelli bagnati potrebbe contribuire solo indirettamente al rischio di raffreddore a causa della perdita di calore corporeo più rapida.

Ecco invece le conseguenze dell’uscire di casa con capelli bagnati sulla salute della tua chioma. Come visto, l’umidità può danneggiare la membrana cellulare responsabile della lucentezza e della forza dei capelli, indebolendo anche il follicolo pilifero che li tiene ancorati al cuoio capelluto. Di conseguenza, i capelli bagnati sono più deboli, cadono di più e soggetti a spezzarsi facilmente.

Inoltre, l’umidità e i residui d’acqua possono creare un ambiente favorevole alla crescita di funghi, specialmente se i capelli rimangono bagnati durante la notte. Pertanto, è importante evitare di uscire con i capelli bagnati e prevenire danni da umidità.