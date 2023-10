Caduta dei capelli: come affrontarla e rimedi naturali

La caduta dei capelli può essere temporanea o permanente, dipendere da cause diverse ed interessare sia l’uomo che la donna. Indipendentemente dal fattore che la determina, tuttavia, la caduta dei capelli può essere fermata o, al limite, si possono contenere i danni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo rapido e naturale.

Caduta dei capelli

La caduta dei capelli può dipendere da fattori diversi. L’età che avanza è il fattore più comune, ma questo fenomeno, alcune volte, può essere il risultato anche di una predisposizione ereditaria, cambiamenti ormonali, l’effetto collaterale di qualche farmaco e molto altro ancora. La maggior parte delle volte, la caduta dei capelli è un fenomeno temporaneo e non dovrebbe preoccupare eccessivamente, sebbene sia sempre il caso di intervenire, facendo affidamento su prodotti preferibilmente naturali, per limitare il disagio che il fenomeno comporta.

Il cambio di stagione è il periodo in cui la caduta dei capelli è più evidente e interessa una larga parte di persone, ma, fortunatamente, non tutte. La primavera e l’autunno sono le stagioni in cui il fenomeno si manifesta con maggiore facilità. Anche in questo caso, la caduta dei capelli non dovrebbe preoccupare eccessivamente ma, come nel caso precedente, è sempre preferibile intervenire, optando per prodotti naturali, allo scopo di limitare il disagio.

Indipendentemente dal fattore che determina la caduta dei capelli, questa può interessare sia gli uomini che le donne. I primi sono più predisposti rispetto alle seconde, ma i cambiamenti ormonali, che si verificano nelle donne con maggiore frequenza, porta i due generi a soffrire dello stesso problema, nello stesso modo.

Caduta dei capelli: consigli



La caduta dei capelli stagionale può essere più grave se la persona interessata dal fenomeno ne è già alle prese per altre cause. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o la condizione attuale, è sempre bene tenere in mente che, in alcuni casi, i nostri stessi atteggiamenti potrebbero, potenzialmente, aggravare la condizione.

Quando si soffre di caduta dei capelli è buona norma limitare il lavaggio dei capelli ad almeno due volte alla settimana e non di più. Tuttavia, è sempre preferibile utilizzare prodotti adatti al tipo di capello o naturali, così da essere certi di non stressare ulteriormente sia i capelli sia il cuoio capelluto. Lo stesso discorso vale per il balsamo.

Al fine di avere capelli più sani e forti o di provvedere ad una loro ristrutturazione, potreste optare per delle maschere specifiche e naturali. La maschera per capelli va eseguita almeno una volta a settimana. Alcuni marchi hanno sviluppato delle maschere da applicare ad ogni lavaggio. Tra le due tipologie di prodotto non vi è differenza, dunque, siate liberi di scegliere sulla base delle vostre preferenze.

Infine, evitate di legare i capelli in una coda o una treccia, dato che questa pratica favorisce la caduta dei capelli e, in generale, cercate di utilizzare sempre prodotti naturali, in parte, perché sono più sicuri, in parte, perché, oltre a riparare, prevengono il problema della caduta.

Caduta dei capelli: miglior rimedio naturale



Prendersi cura dei propri capelli è importante esattamente com’è importante prendersi cura di ogni altra parte del corpo. Ogni zona trattata, tuttavia, merita attenzioni particolari. Sebbene la caduta dei capelli, la maggior parte delle volte, sia un fenomeno passeggero, questo deve essere affrontato in ogni caso. Come? Correggendo gli atteggiamenti sbagliati e facendo affidamento su Foltina Plus, la prima lozione in spray anticaduta e naturale al 100%, che si preoccupa sia di fermare il fenomeno che di prevenirlo.

Adatta sia agli uomini che alle donne, indipendentemente dalla causa che determina la caduta dei capelli, Foltina Plus è efficace perché si compone di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, al fine di preservarne proprietà ed efficacia.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.