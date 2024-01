La farina di mais viola, anche detta mais morado, è una varietà di mais molto pregiata che si può usare come alternativa a quella di mais giallo. Ecco cos’è, proprietà e benefici.

Farina di mais viola: cos’è, proprietà e benefici

Tutto sulla farina di mais viola: si tratta di una qualità pregiata di mais che si può anche mescolare con altre farine nella preparazione sia di impasti salati sia quelli dolci come biscotti, torte e dessert. Questo mais viola è originario delle zone del Sud America, in particolare del Perù. Le principali proprietà della farina di mais viola è il colore violaceo, dovuto a pigmenti naturali presenti in questa farina, chiamati antocianine.

Le antocianine sono dei potenti antiossidanti perché fanno bene alla salute cardiovascolare e hanno buone proprietà antinfiammatorie. Un altro beneficio della farina di mais viola è che non contiene glutine, quindi può essere consumata anche da chi soffre di intolleranze.

Inoltre, un altro beneficio è che fa molto bene alla vista perché apporta altri due antiossidanti quali la luteina e la zeaxantinina che proteggono gli occhi dalla degenerazione della macula. In più la farina di mais viola è un grande alleato di antiossidanti tra cui i flavonoli in grado di eliminare radicali liberi ed essere degli ottimi alleati nella prevenzione di disturbi e malattie come sovrappeso, obesità e diabete di tipo 2.

Naturalmente ricco di polifenoli e antocianine, che regalano il colore viola/blu, questo mais naturalmente senza glutine, proviene l’invecchiamento e la degenerazione cellulare precoce. Sempre grazie agli antociani, di cui ne contiene in abbondanza, ne gioverebbero anche l’apparato cardiocircolatorio e tutto ciò che nel nostro corpo ha a che fare con il collagene.

