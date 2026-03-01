Farmacie e ricerca pediatrica: la rete che sostiene le CAR-T per il neuroblastoma

In Italia ogni anno si registrano tra le 2.200 e le 2.500 nuove diagnosi di tumore tra bambini e adolescenti. Sebbene le neoplasie pediatriche rappresentino meno del 2% del totale dei tumori diagnosticati, la complessità delle cure e la rarità di alcune forme rendono essenziale un sostegno distribuito e continuativo alla ricerca oncologica pediatrica.

La collaborazione tra istituzioni scientifiche, ospedali pediatrici e la rete delle farmacie è al centro di iniziative che puntano a raccogliere risorse e a informare i cittadini. Un esempio pratico è la campagna che coinvolge le farmacie italiane dal 15 febbraio al 15 marzo, pensata per finanziare studi innovativi e aumentare la consapevolezza sulle sfide terapeutiche dei più piccoli.

Lo scenario clinico e i bisogni della ricerca

Tra le neoplasie che colpiscono i bambini, le leucemie restano le più frequenti, seguite dai tumori del sistema nervoso centrale e dai linfomi. Tra le forme meno comuni ma particolarmente aggressive c’è il neuroblastoma, che insorge dalle cellule del sistema nervoso simpatico e interessa soprattutto i bambini sotto i cinque anni. Per queste patologie la ricerca deve sviluppare soluzioni mirate, perché le opzioni terapeutiche standard non sempre bastano, soprattutto nei casi ad alto rischio o in presenza di recidive.

Perché servono fondi distribuiti

La diffusione capillare delle farmacie sul territorio offre un canale immediato per mobilitare risorse e informare le famiglie. Una raccolta fondi distribuita permette di sostenere studi multicentrici, di accelerare sperimentazioni e di abbattere le barriere logistiche che spesso frenano la ricerca sulle malattie rare. Contribuire anche con una piccola donazione può avere un impatto significativo sulla possibilità di condurre trial su larga scala.

Progetti in corso: le CAR-T contro il neuroblastoma

Tra i progetti più rilevanti spicca uno studio multicentrico sul neuroblastoma ad alto rischio, coordinato in ambito europeo dall’ospedale Bambino Gesù di Roma e promosso in collaborazione con la Fondazione Veronesi. L’obiettivo è verificare l’efficacia di terapie basate su cellule CAR-T ingegnerizzate per riconoscere la proteina GD2, presente sulle cellule tumorali.

Approccio e potenziali risultati

Lo studio propone di testare sequenze terapeutiche che includono reinduzione e successiva somministrazione di GD2-CART01 come terapia di consolidamento. Se i risultati saranno positivi, questo progetto potrebbe definire un nuovo standard di cura per bambini e adolescenti con neuroblastoma ad alto rischio, in particolare per chi manifesta una prima recidiva o progredisce durante o dopo il trattamento iniziale. La durata prevista dello studio è di 4 anni.

La campagna nelle farmacie: come partecipare

La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi nasce dalla collaborazione tra Fondazione Veronesi e Federfarma Nazionale. Le farmacie aderenti espongono materiale informativo e invitano i cittadini a una donazione minima di 3 euro. In cambio i donatori ricevono un braccialetto in stoffa color oro, simbolo della solidarietà e dell’impegno verso la ricerca pediatrica.

Il ruolo delle farmacie non si limita alla raccolta fondi: esse sono punti di contatto quotidiani per le famiglie, luoghi dove diffondere informazioni corrette sulle terapie, le opportunità di partecipare a studi clinici e i percorsi di assistenza disponibili sul territorio. La presenza capillare facilita l’accesso all’informazione e incoraggia la partecipazione della comunità.

Impatto locale e nazionale

Una campagna su larga scala può tradursi in risorse concrete per la ricerca, ma anche nel rafforzamento dei legami tra ospedali, centri di ricerca e comunità. Supportare progetti come quello sulle CAR-T significa non solo finanziare terapie all’avanguardia, ma anche promuovere la cultura della prevenzione, dell’informazione e della solidarietà a livello locale.

Sostenere la ricerca sui tumori infantili richiede un approccio collettivo e distribuito. La combinazione tra studi clinici di eccellenza, come quelli coordinati dall’ospedale Bambino Gesù, e la capillarità della rete delle farmacie rappresenta una strategia efficace per trasformare piccoli gesti in risultati concreti. Per partecipare è sufficiente trovare la farmacia più vicina aderente alla campagna e fare una donazione minima di 3 euro; in cambio si riceve un simbolo di supporto e speranza.

Ogni contributo sostiene l’avanzamento di progetti che potrebbero cambiare lo standard di cura per bambini e adolescenti colpiti da neuroblastoma e altre neoplasie pediatriche, rafforzando l’impegno della comunità verso una ricerca più inclusiva e accessibile.