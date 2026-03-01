Sanremo 2026: le canzoni viste dallo psicologo e le paure dei protagonisti

A Sanremo 2026 molte canzoni sembrano aprire ferite intime: testi che chiedono cura, confessioni di colpa e immagini di dolore che tornano come un ritornello. Ma il festival non è soltanto un’arena di emozioni scritte: sul palco i cantanti si confrontano anche con paure molto concrete — problemi vocali, tensione da palcoscenico e rischi fisici che possono compromettere un’esibizione.

I nostri inviati raccontano un doppio registro: da una parte la forza artistica dei brani, dall’altra un confronto pubblico con nodi psicologici molto radicati. Lo psicologo Marco Piccolo ha passato al setaccio trenta testi e ha individuato ricorrenze nette; parallelamente, report medici e tecnici vocali presenti al festival mettono in luce un’aumento di casi di disfonia e disturbi legati allo stress da palco.

Canzoni che nominano il dolore

Negli interventi di Piccolo emerge un filo comune: molte canzoni parlano di bisogno di cura, colpa, ripetizione del dolore e difficoltà a riconoscere la fragilità maschile. I testi funzionano come scatole simboliche in cui dare un nome al malessere: chiamarlo per nome può alleggerirne il peso e aprire possibilità di cambiamento.

Regressione come strategia di tutela

Prendendo “Magica favola” di Arisa, l’interpretazione va oltre la fuga romantica: la traccia suggerisce una regressione intesa come bisogno di essere contenuti e protetti. Non una resa definitiva, ma una pausa che consente di riorientarsi quando il presente schiaccia.

Padri, giudici interiori e senso di colpa

In “Male necessario” (Fedez e Masini) affiora un rapporto complesso con la figura paterna e un giudizio interno che ostacola la separazione emotiva. Il brano mette in scena la tensione tra il desiderio di libertà e gli attaccamenti che impediscono di voltare pagina.

Ripetizioni dolorose e lutti sospesi

Alcuni pezzi raccontano la tendenza a ripetere comportamenti che feriscono, spesso ereditati come copioni familiari. Altri affrontano il lutto bloccato, uno stato che distorce il senso del tempo e rende la routine quotidiana pesante e alienante.

Oggetti che richiamano la sofferenza

“Avvoltoi” di Eddie Brock viene letta come metafora della coazione a ripetere: una scelta dolorosa che si rinnova nella speranza di poterla un giorno controllare. La rappresentazione di un masochismo relazionale è priva di moralismi, attraversata invece da una malinconia consapevole.

Mascolinità e vergogna della caduta

In “Uomo che cade” di Tredici Pietro la vergogna legata alla prestazione maschile è centrale: la caduta diventa simbolo di una fragilità che la cultura tende a nascondere. Ermal Meta, con “Stella stellina”, invece dipinge un lutto oscillante fra il bisogno di mantenere un legame e la tentazione di anestetizzare il dolore.

Altri riferimenti: dipendenze emotive e notti rivelatrici

Piccolo segnala anche “Ossessione” di Samurai Jay, che racconta una relazione vissuta come dipendenza, e “Animali notturni” di Malika Ayane, che trasforma la notte in teatro di legami clandestini. “Prima che” di Nayt mette in luce la fame di riconoscimento; “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei esplora il silenzio come strumento di controllo emotivo. Nel complesso, molte canzoni svolgono una funzione simile alla parola in terapia: rendono pensabile ciò che prima restava indicibile.

Le paure pratiche del palco: voce, corpo e performance

Accanto al valore simbolico dei testi, emergono timori molto concreti. La pressione delle serate, i ritmi serrati delle prove e l’ansia da esibizione aumentano il rischio di disfonia e altri disturbi vocali. Medici e tecnici vocali al festival sottolineano l’importanza della prevenzione: riscaldamenti mirati, riposo vocale e supporto specialistico sono misure essenziali per evitare danni a breve e lungo termine.

