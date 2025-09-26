Filorga celebra il lancio esclusivo della nuova linea NCEF-Revitalize con un evento speciale

Le storiche Cavallerizze del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano hanno fatto da cornice a un evento eccezionale, organizzato da Filorga per commemorare un anno dal lancio della sua nuova linea di prodotti, NCEF-Revitalize. Questo party ha rappresentato non solo un festeggiamento, ma anche un momento di riflessione sull’innovazione nella cura della pelle e sul concetto di skin quality.

Il successo della linea NCEF-Revitalize

Nel giro di dodici mesi, NCEF-Revitalize ha già conquistato il favore del pubblico, ricevendo apprezzamenti da parte di esperti nel campo della cosmetica. Il tema della serata ha sottolineato la visione del brand, proiettato verso il futuro delle pratiche di bellezza attraverso l’innovazione e la scienza. La skin quality, un concetto che va oltre l’assenza di imperfezioni, si propone come un approccio olistico per una pelle sana e luminosa.

Un nuovo paradigma di bellezza

Filorga non considera il futuro della pelle un’idea astratta, ma una realtà concreta da raggiungere attraverso un approccio mirato. La skin quality rappresenta un innovativo modo di interpretare la bellezza, promuovendo un aspetto radioso e vitale, frutto di un benessere interno. In questo contesto, la linea NCEF-Revitalize si distingue per la sua capacità di affrontare le principali problematiche della pelle, come le rughe, il tono e l’idratazione.

Performance esclusiva di Ambra Angiolini

Uno dei momenti più attesi della serata è stata la performance di Ambra Angiolini. L’attrice e cantante ha deliziato gli ospiti con un live di brani iconici, tra cui “T’appartengo”, per poi passare a un monologo intitolato “Essere Futuro”. Questo intervento ha offerto una riflessione sull’accettazione del tempo e sull’importanza di abbracciare se stessi con affetto piuttosto che severità.

Il significato della bellezza autentica

Durante il suo intervento, Angiolini ha condiviso la sua esperienza di donna, sottolineando come la bellezza autentica derivi da esperienze e nuove opportunità. “Essere partner di Filorga significa promuovere l’idea che prendersi cura di sé è un atto di libertà”, ha dichiarato l’artista, evidenziando l’importanza di un approccio ironico e positivo nei confronti del passare del tempo.

La scienza alla base di NCEF-Revitalize

La linea NCEF-Revitalize è il risultato di anni di ricerca e innovazione condotti da Filorga, azienda riconosciuta nel settore della medicina estetica. Il complesso esclusivo NCEF, che unisce acido ialuronico e oltre 50 nutrienti essenziali, rappresenta un’importante novità nel campo della skincare. I prodotti, grazie a questi ingredienti, agiscono in modo mirato su parametri chiave quali luminosità, tono e idratazione, mostrando risultati visibili già dopo una settimana di utilizzo.

Impegno verso la longevità della pelle

“NCEF-Revitalize rappresenta non solo un traguardo commerciale, ma anche una conferma della visione innovativa dell’azienda”, ha dichiarato Emidio Croce, Direttore Generale di Filorga Italia. “L’obiettivo è rendere la longevità della pelle accessibile a tutti, attraverso un approccio scientifico unito a un’esperienza di bellezza unica”. Questo scopo deriva da un intenso lavoro di ricerca e sviluppo condotto da un team dedicato, che si impegna costantemente a trasformare la scienza in prodotti efficaci.

All’evento hanno partecipato numerosi esperti del settore cosmetico e medico-estetico, evidenziando come Filorga, fondata nel 1978, continui a coniugare rigore scientifico e una raffinata estetica. La serata ha rappresentato un’importante opportunità per esplorare il futuro della bellezza, permettendo ai professionisti di condividere idee e progetti. Questo incontro ha ulteriormente consolidato la posizione di Filorga come leader nel panorama della skincare.