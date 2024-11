Che cos’è la fisioterapia muscoloscheletrica?

La fisioterapia muscoloscheletrica rappresenta un campo specialistico della fisioterapia che si concentra sulla diagnosi e il trattamento delle disfunzioni muscolari e articolari. Questo approccio si distingue per la sua visione olistica, che considera non solo gli aspetti fisici ma anche quelli psicologici del paziente. Attraverso un percorso formativo specifico, i fisioterapisti acquisiscono competenze avanzate per affrontare una vasta gamma di disturbi, dalle cervicalgie alle lombalgie, fino alle tendinopatie.

Disturbi trattati e tecniche utilizzate

La fisioterapia muscoloscheletrica è efficace nel trattamento di numerosi disturbi, tra cui il mal di schiena cronico, l’artrosi e le contratture muscolari. Le tecniche utilizzate includono manovre di manipolazione e esercizi terapeutici, che mirano a ripristinare la funzionalità e ridurre il dolore. Un esempio è la tecnica HVLA (High Velocity Low Amplitude), che produce un caratteristico suono di “popping” e aiuta a liberare le articolazioni da tensioni e contratture. Inoltre, le Muscle Energy Techniques coinvolgono il paziente in un processo attivo di recupero, promuovendo il rilassamento muscolare e la mobilità.

Il ruolo della componente psicologica

Un aspetto innovativo della fisioterapia muscoloscheletrica è l’integrazione della psicologia nel trattamento. La Psychologically Informed Physiotherapy (PIPT) si concentra sulla gestione degli aspetti emotivi e sociali legati al dolore. Attraverso colloqui motivazionali e tecniche cognitive, il fisioterapista aiuta il paziente a superare le paure e a riprendere fiducia nelle proprie capacità. Questo approccio personalizzato è fondamentale per affrontare le limitazioni quotidiane e migliorare la qualità della vita.