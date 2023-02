Fitness tracker: cos’è e a cosa serve?

Grazie alle nuove tecnologie, per ognuno di noi è sempre più semplice riuscire ad allenarsi in modo consapevole ed efficace in piena autonomia. In questo caso non si parla del solito corso per migliorare lo stato di forma, ma di un apparecchio di supporto costante alla propria attività fisica: il fitness tracker.

Questo nuovo dispositivo è stato sviluppato appositamente per gli sportivi, così che essi possano gestire ancora meglio i propri allenamenti anche se non professionisti.

Cosa fanno i Fitness Tracker

Simili in tutto e per tutto, o quasi, ad un braccialetto o ad un normale orologio, i Fitness Tracker hanno in realtà una serie di funzioni importanti per quanto riguarda la gestione di un allenamento. Anche i modelli più economici sul mercato sono in grado di adempiere a queste funzioni: monitorare la tua frequenza cardiaca, le calorie bruciate e i chilometri percorsi.

Vi sono chiaramente anche dei modelli più avanzati di questi speciali apparecchi, tra le funzioni più interessanti:

calcolare i passi effettuati e la distanza percorsa;

misurare l’intensità dell’attività fisica;

impostare la sveglia;

attivare la vibrazione per le notifiche in arrivo (quando connesso a uno smartphone);

attivare un segnale che ti avverte se stai fermo per troppo tempo.

Chiaramente le notifiche possono essere disattivate o attivate a seconda delle esigenze.

Fitness Tracker, uno dei modelli più venduti, Fitbit Charge 3

Con un’autonomia della batteria fino a 7 giorni, Fitbit Charge 3 offre informazioni e ispirazione per tutta la giornata. Progettato per resistere all’acqua fino a 50 metri, Charge 3 registra automaticamente anche gli allenamenti di nuoto e può essere indossato sotto la doccia, in piscina e dove vuoi tu. Indossare Fitbit Charge 3 di giorno e di notte significa poter registrare il battito cardiaco a riposo, le tendenze del battito cardiaco nel tempo e i progressi di fitness e benessere.

Questo activity tracker riconosce e registra automaticamente nell’app Fitbit determinati esercizi come corsa, nuoto, ellittica, fitness e altri ancora. Quindici le modalità di allenamento, tra le quali anche corsa, bici, nuoto, yoga, allenamento a circuito e molte altre: è inoltre possibile impostare un obiettivo e visualizzare statistiche in tempo reale mentre ci si allena, per cercare di migliorare le proprie prestazioni.

Il top di gamma: Tom Tom runner 3

Il modello del brand TomTom comprende una lunga serie di funzioni, tra le quali è compresa la geolocalizzazione Gps e il lettore musicale integrato, capace di contenere al suo interno oltre 500 brani . Altre funzioni importanti sono il cardiofrequenzimetro integrato, utile a monitorare la frequenza cardiaca, mentre il programma Fitness Age & VO2 Max, permette al dispositivo di capire quanto siamo realmente in forma e come fare per riuscire a migliorarci velocemente, segnalando quali attività siano le più importanti. Questo activity tracker è dotato di una modalità Allenamento Avanzato, con allenamenti ad intervalli, a zona, in modalità gara e con l’indicatore di recupero. Oltre a questo, sono cinquanta i programmi di workout contenuti in memoria, pensati su misura per ogni livello di fitness. E’ resistente all’acqua fino a 40 metri.