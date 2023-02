La dieta di Valeria Mazza: cosa mangia la super modella?

Valeria Mazza è stata un’icona nel mondo della moda italiana alla fine degli anni Novanta. Top model e conduttrice televisiva argentina di grande successo, è diventata un volto amatissimo della televisione e delle riviste di moda. Ma, poi di lei non abbiamo avuto più notizie.

Scopriamo come si mantiene in forma e quale dieta segue la supermodella Valeria Mazza.

La dieta di Valeria Mazza: come si mantiene in forma la super modella

Nata a Rosario il 17 febbraio 1972, Valeria Mazza era molto conosciuta in Italia come modella e presentatrice, soprattutto grazie a varie pubblicità e per la sua co-conduzione del Festival di Sanremo del 1996. Nel 1998 ha sposato Alejandro Gavier dal quale ha avuto quattro figli: Baldassarre, Tiziano, Benicio e Taina.

Ma, ora lontana dalla tv, come si mantiene in forma a cinquant’anni?

Valeria ha scelto di rimanere nell’anonimato per dedicarsi maggiormente a sé stessa e alla sua famiglia. Come anticipato, è infatti la madre di quattro figli di cui due minorenni. L’ex modella ha deciso di voler fare la madre a tempo pieno, abbandonando il mondo in cui per anni era stata indiscussa protagonista. Ed adesso si dedica ad una vita più tranquilla e lontana dai riflettori e dalle notizie di gossip.

Anche se ha lasciato il mondo della moda, Valeria Mazza ha sempre curato il proprio lifestyle, sposando un’alimentazione healthy, ma ricca di sapori. Dato che adora cucinare e mangiare bene, si mantiene n forma in maniera coscienziosa, evitando abusi di ritocchini come tante sue colleghe e preferendo la skincare ai filler.

E l’allenamento? L’ex top model ama fare sport, spesso in compagnia dei suoi figli, meglio se all’aria aperta, ma con spontaneità, senza che il fitness diventi una forma di schiavitù.

Valeria Mazza, i segreti di bellezza della top model

Sebbene abbia preso la decisione di allontanarsi dalla tv e dalla moda, Valeria Mazza di tanto in tanto accetta contratti con singole compagnie per fare da testimonial e prestare volto e fisico alle campagne pubblicitarie.

Si tratta però di un impegno che nulla toglie alla sua famiglia e soprattutto non la costringe a volare da una parte all’altra del pianeta. Sui social Valeria pubblica di tanto in tanto qualche scatto, ed è più in forma che mai proprio come vent’anni fa.