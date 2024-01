Fondo disturbi alimentari, Question time Schillaci alla Camera

(Adnkronos) – Si svolge oggi alle 15 il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Tra gli altri, il ministro della Salute Orazio Schillaci risponde a un'interrogazione sulle iniziative per assicurare adeguate risorse al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, e per l'inserimento dei disturbi del comportamento alimentare in un capitolo autonomo dei Livelli essenziali di assistenza. —[email protected] (Web Info)