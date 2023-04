Formiche: come entrano in casa e come allontanarle

Mentre si sta preparando il pranzo in cucina, può succedere di notare e scovare una fila di formiche che cercano cibo. La loro presenza in casa può essere alquanto fastidiosa, ma sapere come entrano nell’abitazione e quali rimedi adottare per tenerle lontane aiuta per un ambiente maggiormente accogliente e libero da questi insetti.

Formiche: come entrano in casa

Sono insetti molto piccoli, ma alquanto fastidiosi dal momento che le formiche possono giungere in casa in qualsiasi momento. Sono insetti molto prolifici soprattutto quando le temperature sono piacevoli e si ha il rischio di una invasione soprattutto in primavera o in estate. Entrano nelle abitazioni per trovare cibo, ma anche per far sopravvivere la colonia.

Non è un caso che la cucina sia il luogo in cui questi insetti entrino più spesso per via delle varie scorte di cibo che possono trovare. Capire come entrano in casa e da dove vengano è il primo passo per evitare la loro presenza ed essere così invasi da una possibile infestazione di questi insetti in cucina o in altre stanze della casa.

Può capitare che le formiche entrino nelle abitazioni per via dei piccoli fori o fessure che sono presenti nei muri da cui hanno così libero accesso. Le travi del legno o anche le cataste di legna sono un altro possibile punto di ingresso dal momento che qui possono formare i loro nidi proprio in quegli spazi che lasciano quando vanno alla ricerca di cibo.

Basta anche solo una briciola o qualche residuo di alimento come un pezzo di pane o anche un po’ di zucchero caduto sul pavimento, ed ecco che questi parassiti giungono in casa entrando. Possono passare da qualsiasi anfratto o angolo in modo da riuscire così a invadere l’abitazione.

Formiche in casa: cosa fare

Le tracce di cibo lasciate in terra sono sicuramente una fonte di attrattiva per le formiche che entrano facilmente in casa attirate da qualcosa che ha catturato la loro attenzione. Per evitare così la presenza di questi insetti nelle abitazioni, è bene prevenire il problema con una serie di accorgimenti e metodi che sicuramente aiutano ad allontanarle.

Per prevenire il loro arrivo, risulta fondamentale prendere delle precauzioni in merito e adottare alcuni trucchi o accorgimenti che ne impediscano così l’accesso. Dal momento che, come si è detto, possono entrare da crepe o aperture nei muri, bisogna provvedere a chiuderli immediatamente con del silicone o dello stucco. Si consiglia di controllare attentamente in modo che non ci siano fori nel muro.

Le tracce di cibo, le bevande zuccherate, ma anche le briciole di pane inevitabilmente costituiscono una attrazione per le formiche per cui tenere le stanze della casa come la cucina pulite è fondamentale per evitare che giungano. I pavimenti e le superfici del lavello o della cucina vanno puliti a fondo in modo da non lasciare cibo disponibile.

Si consiglia anche di chiudere i vari contenitori della farina o dello zucchero in modo ermetico proprio per evitare una invasione di questi insetti. Alcune piante sono stimolanti per questi insetti per cui favoriscono la loro sopravvivenza in casa. In tal caso, è bene togliere queste piante altrimenti questi parassiti possono trovare un terreno favorevole e stabilirsi.

Formiche: come allontanarle

Per evitare la presenza delle formiche in casa e allontanarle, i rimedi come pesticidi o veleni non sono la giusta soluzione dal momento che si rivelano nocivi e dannosi. Per questa ragione, i consumatori optano per l’uso di un repellente come Ecopest Home che è efficace soprattutto nel lungo termine permettendo di ritrovare una casa e un ambiente sereno lontano da questi disturbatori.

Un dispositivo non dannoso per la salute dal momento che è salutare sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici. Una formula ecologica che non causa danni all’ambiente, inodore e silenziosa poiché non emette suoni od odori che possano risultare fastidiosi da tollerare.

Un repellente innovativo e tecnologico dotato di una tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che permette, proprio grazie alla potenza di questi ultimi, di non far avvicinare gli insetti a casa anche per via di un raggio di azione di circa 250 metri quadrati che fornisce la giusta copertura. Protegge tutta la casa a ogni ora per tutti i giorni della settimana.

Ha un funzionamento molto semplice e intuitivo dal momento che basta semplicemente collegarlo alla presa di corrente per allontanare tutte quelle creature sgradevoli che possono giungere in casa, come formiche, ma anche pesciolini di argento, mosche, cimici, compreso i roditori. Ha dimensioni piccoli e leggere, per cui è possibile spostarlo da un luogo altro e portarlo anche in viaggio.

Un dispositivo come Ecopest Home non si acquista nei negozi virtuali o fisici, ma solo collegandosi al sito ufficiale del prodotto in modo da avere l’originale e diffidare così delle imitazioni. Bisogna poi compilare il modulo con i propri dati in modo che l’operatore possa contattarvi per confermare ed evadere l’ordine. Ha un costo promozionale di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.