Formiche in casa: come eliminarle con 5 trucchi

Le temperature elevate, ma anche i residui di cibo o briciole sul pavimento o sul balcone sono una attrattiva per degli insetti come le formiche che giungono in casa creando delle vere e proprie colonie. Per sbarazzarsi di questi insetti, qui forniamo alcuni utili consigli e soluzioni considerate efficaci e salutari.

Formiche in casa

Nel periodo primaverile ed estivo, a causa delle temperature elevate e delle belle giornate, può capitare di ritrovarsi con una colonia di formiche che invadono la propria casa. Si trovano ovunque in casa: dai balconi al terrazzo. Ovunque ci si gira, si è immersi da questi insetti e parassiti che giungono a insediarsi nelle abitazioni.

Sono gruppi che costituiscono delle vere e proprie colonie che possono insinuarsi in diverse stanze della casa, sebbene il luogo prediletto sia la cucina proprio perché qui possono trovare cibo, sostanze zuccherose e residui di alimenti di cui questi insetti vanno ghiotti. Avendo poi un olfatto molto sviluppato, in cucina sono richiamate dagli odori della dispensa e dai piatti presenti nel lavabo.

Il problema delle formiche in casa è molto comune e diffuso. Cercando in Internet è possibile imbattersi in tantissimi consigli e suggerimenti su come eliminarle e cacciarle evitando che possano insinuarsi in casa. L’invasione di questo insetto è alquanto fastidiosa e sono diverse le soluzioni da adottare per riuscire a tenerle alla larga.

Coloro che hanno gatti e cani, quindi animali domestici, devono fare particolarmente attenzione dal momento che le formiche sono attratte dal loro cibo. Quindi, è consigliabile cercare di tenerlo al di fuori di questi insetti in modo da impedire di ritrovarsi una vera e propria invasione in casa.

Formiche in casa: i 5 trucchi

Per non trovarsi le formiche in casa, sono a disposizione diversi consigli e suggerimenti pratici. Sono soluzioni assolutamente naturali e non dannose per nessun membro della famiglia, compreso gli animali che vivono in casa. Bastano un po’ di giusti accorgimenti per ottenere ottimi risultati in breve tempo.

Alcune volte, basta semplicemente individuare la zona dove si trova il formicaio che solitamente può essere in un vaso di una pianta. In seguito, è bene anche evitare di tenere nelle vicinanze zucchero o altre sostanze che amano. Tra i vari consigli, ne sono stati selezionati cinque che possono essere illustrati in questo modo:

1. Una pulizia costante è considerato il modo migliore per non avere residui di cibo in giro per casa. Quindi, i cibi vanno chiusi in sacchetti e contenitori dalla chiusura ermetica.

2. Optare per delle soluzioni fai da te, magari naturali. Per esempio, una miscela a base di acqua e olio essenziale di limone è una soluzione ottima dal momento che le formiche detestano l’odore. Con questa soluzione è possibile lavare il pavimento della cucina in modo che non si insidino in casa.

3. Si può spargere qualche chicco di sale in prossimità di finestre oppure porte che è un ottimo deterrente e repellente per questi parassiti.

4. Le bustine di tè alla menta o le foglie di menta da sbriciolare e posizionare nei punti di ingresso impedisce a questi insetti di giungere in casa.

5. Sui ripiani della dispensa è possibile mettere delle foglie di alloro che sicuramente impediscono alle formiche di evitare di avvicinarsi.

Formiche in casa: miglior repellente

Oltre a tutti questi trucchi e rimedi naturali che consentono di sbarazzarsi delle formiche in casa, è possibile affidarsi a un altro rimedio considerato valido ed efficace. Si tratta di Ecopest Home, una soluzione considerata pratica e comoda, oltre che assolutamente sicura dal momento che non è invasiva.

Un dispositivo considerato innovativo e all’avanguardia in questo campo poiché tecnologico. Infatti, funziona in modo efficace grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che questi insetti riescono a captare per cui non si avvicinano alla casa. Una soluzione adatta che non causa danni dal momento che non è nocivo.

Si usa facilmente dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica per tenere immediatamente fuori casa, non solo le formiche, ma anche altri insetti che possono giungere come mosche, zanzare, cimici, compreso i roditori. Sicuro ed ecologico, ma anche salutare.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Protegge, non solo gli esseri umani, ma anche gli animali domestici anche grazie a un raggio di azione di circa 250 metri quadrati che agisce fornendo la giusta protezione. Silenzioso, quindi non emette rumori fastidiosi o molesti, inodore dal momento che non provoca odori che possano infastidire.

Una soluzione come Ecopest Home non è reperibile nei negozi o Internet, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale per un prodotto originale ed esclusivo. Il consumatore interessato inserisce i dati nel modulo approfittando della promozione di 2 confezioni a 49,90€ invece di 98 previo chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine. Il pagamento avviene nelle modalità che sono Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.