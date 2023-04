Formiche in casa: come allontanarle senza pesticidi

Le formiche in casa sono molto comuni, ma con qualche piccolo accorgimento possono essere allontanate in modo semplice e, soprattutto, naturale, scopriamo insieme come fare.

Formiche in casa

La presenza in casa di formiche in primavera è molto comune anche perché, come noi, le formiche, in stagioni specifiche, sono alla costante ricerca di un luogo sicuro in cui trovare delle riserve per sopravvivere nei periodi di inattività. Se in casa si scorge anche una sola formica, è il caso di mettersi in allarme e alla ricerca del nido perché la presenza di una sola formica, spesso e volentieri, nostro malgrado, indica la presenza di una colonia intera.

Esistono specie diverse di formiche, ma quelle che entrano, effettivamente, in casa, sono davvero molto poche e non pericolose per la nostra vita o salute. Tuttavia, possiamo ritrovarcele nella dispensa, all’interno della confezione di zucchero o di biscotti, a camminare sui pavimenti del bagno o i ripiani e le dispense della cucina. Poiché questa situazione è mal tollerata da chiunque, il nostro compito è quello di tenere la nostra casa sempre pulita e sicura, per noi e per le persone che vivono con noi o che vengono a farci visita.

Formiche in casa: cause

In alcuni casi, capire meglio con quale specie di formiche si è alle prese, può aiutare nella risoluzione definitiva del problema, anche perché, con alcune specie, alcuni metodi, non solo non funzionano, ma possono persino aggravare il problema. Sfortunatamente, non tutti siamo esperti di formiche ed ecco perché l’alternativa migliore è quella di impedire, fin da subito, che le formiche entrino in casa nostra.

Insetti così piccoli come le formiche sono in grado di infilarsi anche nella più piccola delle fessure e passare inosservati. In alcune zone, poi, la presenza in casa delle formiche è pura consuetudine ed è per questo motivo che la prevenzione è la migliore difesa sulla quale contare.

Pulite regolarmente la vostra casa, occupatevi delle zone di umidità, eliminate ogni residuo di cibo, incluso quello per animali domestici, del quale, apparentemente, le formiche sembrano esserne ghiotte, sigillate bene ogni punto di ingresso e, per essere ancora più sicuri, fate affidamento su rimedi efficaci, che possano fungere da supporti extra.

Formiche in casa: miglior rimedio

Rispetto al passato, le opzioni a nostra disposizione per allontanare, in via definitiva, da noi e dalle nostre case le formiche sono molto più numerose. Tuttavia, le risorse a disposizione funzionano ognuna a modo proprio e, nella maggior parte dei casi, con periodi di efficacia limitata. La migliore alternativa, a nostro parere, è quella di ricorrere ad una soluzione naturale che, però, da un lato, sia efficace a tempo indeterminato, e dall’altro, non nuoccia alla nostra salute.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare le formiche dalle nostre case in primavera. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, attraverso l’emanazione di radiazioni magnetiche di bassa frequenza e interferenza magnetica, disturba l’ambiente in cui le formiche si riuniscono. Impercettibile all’orecchio umano e animale, questo rumore allontanerà le formiche già presenti in casa e impedirà l’accesso alle nuove.

A basso impatto economico e ambientale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.