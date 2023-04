Scutigere in casa: come allontanarle naturalmente

Le scutigere in casa sono sempre ospiti indesiderati. Fortunatamente, però, possiamo allontanarli in modo semplice e naturale. Scopriamo insieme come fare.

Scutigere in casa

Le scutigere hanno un colore giallo tendente al grigio, moltissime zampe e delle antenne flosce. Il loro aspetto è così spaventoso per alcune persone che queste, alla loro vista, non possono fare altro che urlare e saltare su tavoli e sedie. Ovviamente, la reazione è comprensibile e, sebbene questi parassiti siano degli insettivori, ovvero, insetti che si nutrono di altri insetti, e la loro presenza in casa fa sì che la nostra casa sia sempre libera da altri insetti, nessun essere umano vorrebbe mai condividere i suoi spazi con gli insetti.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le scutigere si rifugiano proprio nelle nostre case tra i tanti luoghi in cui potrebbero trovare un riparo, che cosa le attira e come allontanarle per sempre da noi, in modo semplice e naturale.

Scutigere in casa: cause

Le scutigere, comunemente note come “millepiedi domestici”, si distinguono dagli altri insetti appartenenti alla stessa specie per le zampe più lunghe. Questa caratteristica influenza il modo in cui le scutigere si muovono, quasi rotolando, dando a noi l’impressione di vedere molte più zampe di quante in realtà questi parassiti non ne abbiano.

I millepiedi domestici si muovono velocemente, passando davanti a noi quasi inaspettatamente, ad esempio, quando siamo appena usciti dalla doccia. Temerli è comprensibile, nessuno ama gli insetti, ma è bene precisare che, al contrario di altri parassiti, le scutigere ci aiutano a tenere la casa pulita e libera da altri insetti.

Sebbene le scutigere siano insettivore e, dunque, non provocano un danno a noi, ma solo agli altri insetti presenti in casa, come pesciolini d’argento, termiti, formiche, mosche e molto altro ancora, il nostro compito è quello di tenere la nostra casa al sicuro anche da loro.

L’umidità è ciò che attrae le scutigere in casa nostra. Il bagno e il seminterrato, ad esempio, che sono i luoghi più umidi della casa, sono quelli in cui è più facile trovare questi insetti. Il modo migliore per impedire che le scutigere entrino in casa nostra, dunque, è quello di rimuovere ogni traccia di umidità. Tuttavia, questo non è sempre sufficiente e, allora, è il caso di fare affidamento anche su altre soluzioni.

