Le persone che soffrono di pressione alta devono fare grande attenzione alla loro alimentazione, infatti curando la propria dieta è possibile tenere sotto controllo la pressione sanguigna migliorando quindi la propria condizione di salute. In particolare c’è della frutta e della vedura che aiutano in modo importante ad abbassare la pressione del sangue.

Frutta e verdura contro la pressione alta

Per abbassare in modo naturale la pressione alta è fondamentale curare la propria alimentazione. La prima cosa da fare è seguire una dieta a basso contenuto di sodio e consumare molti alimenti ricchi di potassio, calcio e magnesio. Questo consente di prevenire la pressione alta e di ridurla.

Tra gli alimenti in grado di favorire la diminuzione dell’ipertensione ci sono molta frutta e verdura.

Scopriamo cosa è bene consumare regolarmente.

Frutta per abbassare la pressione

Le fragole sono ricche di antiossidanti in grado di rilassare il rivestimento interno dei vasi sanguigni permettendo così la diminuzione della pressione del sangue.

I mirtilli sono ricchi di tannini, antocianine e acido fenolico che risultano essere in grado di ridurre in modo importante la pressione del sangue perchè aiutano a rilassare i vasi sanguigni.

Le banane sono ricche di potassio e questa sostanza è essenziale per ridurre la pressione del sangue.

Proprio per questo consumare questi frutti consente di tenere sottocontrollo l’ipertensione.

Verdura per abbassare la pressione

Le patate sono in grado di tenere sotto controllo la pressione del sangue in quanto contengono grandi quantità di potassio. Questa sostanza, insieme al magnesio e alla fibra, sono efficaci per abbassare la pressione.

Gli spinaci sono un alimento ricco di benefici per la salute e sono anche in grado di diminuire la pressione del sangue.

Gli spinaci sono in grado di proteggere il cuore e di regalare benefici in quanto migliorano la funzione dell’acido nitrico. Questa sostanza dona benefici anche ai vasi sanguigni e alla circolazione.

Le barbabietole sono in grado di ridurre la pressione del sangue perchè ricche di nitrati, ossia composti che favoriscono l’afflusso del sangue.